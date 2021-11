Bewegende Musik aus vergangenen Zeiten

Könnt ihr euch noch an die Band “Savage Garden” und ihren Song “To the moon and back” erinnern?

Der 1972 geborene, australische Pop-Sänger Darren Stanley Hayes der Band “Savage Garden” schaffte es, mit seiner Stimme und bewegenden Texten, die Herzen seiner Fans zu berühren. Für den nötigen Pfiff sorgte die musikalische Umrahmung:

Hört rein und taucht ein in vergangene Zeiten: