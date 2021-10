Blumenkohl-Schnitzel vegan!

Wer sagt, dass ein Schnitzel aus Fleisch bestehen muss? Den Gegenbeweis liefert das Blumenkohl-Schnitzel.

Der gesunde Blumenkohl kann in der Küche vielfältig eingesetzt werden, nicht nur in Suppen und Salaten. Was damit gemeint ist, zeigt der folgende Beitrag. Blumenkohl-Schnitzel revolutionieren die Küche und helfen dabei, den Fleischkonsum zu reduzieren.

Schaut rein und erweitert den Einsatz des Blumenkohls in der Küche. Hier geht es zur Koch-Anleitung: