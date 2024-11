Blutzuckermessgeräte auf dem Prüfstand

Von: mk

Diabetes ist eine Volkskrankheit. Bestimmte Varianten erfordern das Spritzen von Insulin. Dafür ist es unbedingt erforderlich, dass Betroffene ihren Blutzuckerspiegel zuverlässig überprüfen können.

Die Stiftung Warentest hat sich, wie in der Ausgabe 11/2024 der Zeitschrift test nachzulesen ist, elf Blutzuckermessgeräte zum Selbermessen genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurden von den Testerinnen und Testern ausschließlich Geräte getestet, für die man sich selber einen Tropfen Blut abnimmt, diesen auf einen Teststreifen gibt und zur Analyse in ein Gerät einschiebt. CGM-Systeme wurden nicht betrachtet – und das aus einem verständlichen Grund: CGM-Systeme werden meist auf Bauch oder Oberarm getragen, wo kleine Sensoren kontinuierlich den Blutzucker messen und diese Werte an ein externes Analysegerät oder eine entsprechende App weiterleiten. Für diese Geräte, besonders deren Sensoren, gibt es laut Stiftung Warentest noch kein einheitliches Prüfverfahren.

Warum auch Träger und Trägerinnen der weit verbreiteten CGM-Systeme vom Test profitieren, ist laut Testleiter Robert Brandt schnell erklärt. Auch das beste System liefere mal „unschlüssige Werte“, die vor einer Insulingabe unbedingt auf Plausibilität geprüft werden müssen. Genau hier kommen die Selbsttestgeräte ins Spiel.

Sehr gute Messleistungen zeigten im Test drei Geräte: das Contour Next, das Onetouch Ultra Plus Reflect und das Gluckocheck Gold. Während die ersten beiden auch die Testsieger sind, landete das dritte Gerät nur auf Platz sieben in der Gesamtwertung. Dies liegt dem Bericht zufolge an der dazugehörigen App, die als „datenhungrig“ bezeichnet wird.

Für den Test wurden die Messwerte der Geräte mit Werten aus dem Labor verglichen. Hierzu wurde den Testerinnen und Testern jeweils viermal Blut aus der Fingerkuppe entnommen. Für eine sehr gute Bewertung durfte die Abweichung zwischen den Testergebnissen maximal 3,5 Prozent betragen. Beinahe alle Geräte bekamen aufgrund ihrer Messwerte eine gute oder sogar sehr gute Bewertung. Lediglich drei Geräte fielen mit einer Abweichung von rund zwölf Prozent durch und wurden mit ausreichend bzw. schwach ausreichend bewertet.