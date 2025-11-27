Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > b*nature aus Brixen will Südtiroler Kulturlandschaft retten
„Kulturlandschaft pflegen – Biodiversität erhalten“

b*nature aus Brixen will Südtiroler Kulturlandschaft retten

Donnerstag, 27. November 2025 | 13:56 Uhr
b*nature
b*nature
Schriftgröße

Von: Ivd

Brixen – Südtirol verfügt in nahezu jeder Gemeinde über ökologisch wertvolle Lebensräume – etwa Trockenrasen, magere Wiesen, Feuchtgebiete oder kleine Biotope. Viele dieser Flächen sind historisch durch menschliche Nutzung entstanden, geraten aber zunehmend unter Druck. Verbuschung, Nutzungsaufgabe und fehlende Pflege führen dazu, dass ihre ökologische Bedeutung schwindet.

Die Gruppe b*nature, Teil der Bürgergenossenschaft bcoop* aus Brixen, setzt genau hier an. Die Initiative, bestehend aus Biologinnen, Naturvermittlern und Gärtnerinnen, sucht brachliegende Flächen mit hohem Naturwert und pflegt sie gezielt, um bedrohten Lebensgemeinschaften wieder geeignete Bedingungen zu bieten.

Im Rahmen des Projekts „Meine Gemeinde, meine Natur – Die Biotope vor unserer Haustür entdecken“ führt b*nature zudem naturpädagogische Angebote durch – in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungsausschüssen. So wurde etwa im Naturdenkmal Raffeil in Gufidaun gemeinsam mit zahlreichen Kindern die Insektenvielfalt untersucht und dokumentiert. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

Auch praktische Pflegemaßnahmen laufen bereits: In Raas, Gufidaun und Klausen wurden erste Flächen entbuscht, gemäht und ökologisch aufgewertet, um typische Arten von Trockenrasen – darunter Schmetterlinge, Wildbienen und Heuschrecken – zu fördern.

Ermöglicht wird das Projekt durch Unterstützung der Raiffeisenkasse Eisacktal und der Alperia, die damit sowohl Landschaftspflege als auch Umweltbildung in Südtirol mitfinanzieren.

Für das kommende Jahr sucht b*nature weitere ungenutzte Flächen mit ökologischem Potenzial sowie Bildungseinrichtungen, die Veranstaltungen vor Ort umsetzen möchten. Interessierte können sich unter info@bnature.bz melden.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
65
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
35
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 