Buccal Fett Removal – Der Trend zur markanteren Kinnlinie

In den letzten Jahren hat das Buccal Fett Removal durch Prominente wie Chrissy Teigen und Bella Hadid an Popularität gewonnen. Der minimal-invasive Eingriff, der das Gesicht konturiert und eine definierte Kinnlinie schafft, ist durch Social Media immer sichtbarer geworden und gehört mittlerweile zu den bevorzugten Methoden, um ein schlankeres, markanteres Aussehen zu erzielen.

Was ist Buccal Fett Removal?

Buccal Fett Removal bezeichnet die chirurgische Entfernung von Fettpolstern, die in den sogenannten „Buccal Taschen“ in der Wange lokalisiert sind. Diese Fettpolster können dazu führen, dass das Gesicht weicher und weniger konturiert wirkt. Der minimal-invasive Eingriff wird üblicherweise unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Dabei werden kleine Schnitte im Inneren der Wange gesetzt, wodurch keine äußeren Narben entstehen. Das entfernte Fett wird dabei in der Regel als störend empfunden, da es das Gesicht runder erscheinen lässt und oft das Aussehen von einem v-förmigen, kantigen Gesicht behindert. Nach dem Eingriff wird das Gesicht durch die Definition der Kinnlinie und die Betonung der Wangenknochen markanter und schmaler. Laut dem American Society of Plastic Surgeons zählt das Buccal Fett Removal zu den am schnellsten wachsenden kosmetischen Eingriffen und ist inzwischen eine der beliebtesten nicht-invasiven Behandlungen weltweit.

Warum ist dieser Eingriff so beliebt?

Der Trend zum Buccal Fett Removal hat nicht nur durch prominente Persönlichkeiten wie Chrissy Teigen und Bella Hadid an Bekanntheit gewonnen, sondern auch durch die wachsende Präsenz von Social Media, auf denen Menschen zunehmend nach Wegen suchen, ihr Aussehen zu optimieren. Influencer und Celebrities teilen ihre Erfahrungen mit diesem Eingriff, was den Wunsch nach einem „perfekten“ Aussehen, besonders mit einem markanten Kinn und betonten Wangenknochen, weiter verstärkt. Social Media haben dazu beigetragen, das Verfahren breiter bekannt zu machen und es als einen ästhetischen Trend zu etablieren, der immer mehr Menschen anspricht. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Grand View Research wird die globale Schönheitschirurgie-Industrie bis 2027 auf über 50 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei minimal-invasive Eingriffe wie das Buccal Fett Removal einen wesentlichen Anteil an diesem Wachstum ausmachen.

Vor- und Nachteile des Eingriffs

Die Vorteile des Buccal Fett Removals liegen in der geringen invasiven Natur des Verfahrens und der schnellen Heilungszeit. Patienten berichten oft von einem verbesserten, jugendlicheren Aussehen und einer markanteren Gesichtsstruktur. Es kann jedoch auch Risiken mit sich bringen, wie bei jedem chirurgischen Eingriff. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen Infektionen, Schwellungen und eine ungleichmäßige Fettentfernung. Darüber hinaus kann das Entfernen von Fettpolstern in jungen Jahren dazu führen, dass das Gesicht im Alter weniger füllig aussieht, was zu einem eingefallenen Erscheinungsbild führen könnte.

Obwohl der Eingriff immer beliebter wird, sollte er nicht leichtfertig entschieden werden. Eine gründliche Beratung mit einem erfahrenen Chirurgen ist entscheidend, um die potenziellen Risiken und Vorteile abzuwägen und eine informierte Entscheidung zu treffen.