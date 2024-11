Clever essen auf Reisen rund um den Globus

Von: red

Nichts trübt ein Abenteuer mehr als eine plötzliche Lebensmittelvergiftung. Gerade auf Reisen durch exotische Länder ist es sinnvoll, ein paar Tipps zu beherzigen, um Magen und Darm fit zu halten und Montezumas Rache vorzubeugen.

Das wohl wichtigste Basic: Wasser! In vielen Ländern ist Leitungswasser nicht trinkbar, weshalb ihr auf abgepacktes Wasser setzen solltet. Besonders in tropischen Regionen kann es ratsam sein, abgepacktes Wasser sogar zum Zähneputzen zu verwenden. Wer nachhaltiger unterwegs sein möchte, kann einen Wasserfilter mitnehmen, der Keime und Bakterien aus Leitungswasser filtert – so habt ihr schnell sauberes Trinkwasser und vermeidet Plastikmüll.

Vorsicht ist auch bei rohen Speisen geboten, vor allem bei Salaten und frischem Obst, das nicht geschält ist. Ein Apfel oder eine Mango mit Schale mag zwar verlockend aussehen, kann jedoch mit Keimen oder unsauberen Wasserresten infiziert sein. Kauft Obst und Gemüse, das ihr selbst schälen könnt – Mangos, Orangen oder Bananen sind ideal. Generell gilt: Lieber frisch zubereitete, warme Gerichte wählen! Speisen, die durchgegart und direkt vor euren Augen zubereitet werden, minimieren das Risiko.

Straßenstände sind oft ein Highlight jeder Reise und bieten authentische kulinarische Erlebnisse. Doch auch hier heißt es, genauer hinzusehen: Ein gut besuchter Stand, zeigt nicht nur Beliebtheit, sondern bedeutet oft auch eine höhere Frische und einen frequenten Warenumsatz. Vermeidet Speisen, die längere Zeit herumstehen, oder auch offene Buffets in der Sonne.