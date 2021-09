“Coronamaßnahmen keine Hürde für Urlaub”

Bozen – In den vergangenen Monaten musste man sich stets gut informieren, um bei den Corona-Regeln in unterschiedlichen Ländern auf dem aktuellen Stand zu sein. Der eigene Urlaub wurde dadurch für die Mehrheit einer Südtirol News-Spontanbefragung nicht beeinträchtigt. Für 54 Prozent verlief der Urlaub in dieser Hinsicht reibungslos. 14 Prozent hatten einige Schwierigkeiten und 32 Prozent fuhren gar nicht in den Urlaub.

Zu letzterer Kategorie gehört auch @PuggaNagga. Er schreibt im Kommentarbereich: “Ich war heuer nicht im Urlaub. Die viele Arbeit hat es schlicht nicht zugelassen. Mich hätte es auch nicht gereizt, allein diese Maskerade und Greenpass-Theater vermieste mir die Urlaubsstimmung.”

@peterle erzählt von seinen Urlaubserfahrungen im zweiten Corona-Sommer: “Wir wurden im ganzen norditalienischen Raum und Hotels kontrolliert. Auf der Heimreise sind wir aufgrund des Staus in Trient ausgefahren und wollten beim Übergang der Regionen Mittagessen. Genau dort wurden wir buchstäblich mit der Kontrolle überrollt. Danach Fragen und mit App testen.”

@Frank schreibt hingegen: “Keine Probleme, wie schon im Juni. Gestern beim Loacker am Brenner mußte ich das allererste Mal den Greenpass vorzeigen. Die digitale Einreiseanmeldung hat das ganze Jahr noch niemand sehen wollen. Von daher ist von Einschränkungen nichts zu merken, Maske muß ich sowieso überall tragen, ob zu Hause oder in Südtirol.”