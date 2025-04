Das Geheimnis der Insel, wo der Sommer nie endet

Was ihr über Sal auf Kap Verde wissen müsst – bevor es alle tun

Ihr sucht ein Reiseziel, wo ihr der Kälte entfliehen könnt – im Dezember genauso wie im Juli? Dann ist Sal auf Kap Verde genau das Richtige für euch. Die Insel liegt vor der Westküste Afrikas im Atlantik und bietet das ganze Jahr über angenehme 31 Grad. Keine extremen Temperaturschwankungen, kein Regenchaos – einfach nur Sommerfeeling pur.

Sal gehört zum Inselstaat Kap Verde (Kaapverdië), einer Gruppe von Vulkaninseln, die zunehmend als Urlaubsgeheimtipp gelten. Die perfekte Lage macht Sal zu einem der zuverlässigsten Sonnenziele der Welt – ein echtes Paradies für Sonnenanbeterinnen und -anbeter.

Günstiger Traumurlaub nur sieben Stunden entfernt

Ein weiterer Pluspunkt: Die Anreise ist unkompliziert. Mehrere Fluggesellschaften bieten das ganze Jahr über Direktflüge an, etwa ab Amsterdam, Lissabon oder Düsseldorf. Nach rund sieben Stunden Flugzeit steigt ihr aus dem Flieger – und steht direkt im Sommer. Keine langen Stopps, keine komplizierten Visa, ein gültiger Reisepass reicht.

Auch in Sachen Budget ist Sal äußerst attraktiv. Flüge sind oft zu moderaten Preisen verfügbar, besonders in der Nebensaison. Wer flexibel reist, kann hier echte Urlaubsschnäppchen machen.

Strände wie aus dem Bilderbuch

Was euch auf Sal erwartet? Kilometerlange, goldgelbe Strände, sanfte Dünen und kristallklares Wasser. Besonders der Strand von Santa Maria ist berühmt: feiner Sand, flaches Wasser, entspannte Beachbars. Hier könnt ihr einfach nur die Seele baumeln lassen – oder euch aktiv betätigen.

Abenteuer auf und unter Wasser

Wassersport wird auf Sal großgeschrieben. Die konstanten Passatwinde und das warme Wasser machen die Insel zu einem Hotspot für Kitesurfer, Windsurfer und Taucher. Wer noch keine Erfahrung hat, findet vor Ort zahlreiche Surfschulen und Tauchcenter, die auch Kurse für Anfänger anbieten.

Unter der Wasseroberfläche warten bunte Fischschwärme, versunkene Wracks und beeindruckende Riffe. Die Sicht ist oft über 30 Meter weit – ein Traum für Unterwasserfotografinnen und -fotografen.

Vulkanische Landschaften und stille Oasen

Abseits der Strände zeigt sich Sal von einer ganz anderen, rauen Seite. Die Insel hat ein vulkanisches Erbe, das an vielen Stellen sichtbar bleibt: bizarre Felsformationen, versteinerte Lavafelder und Kraterlandschaften prägen das Inland. Besonders spannend ist ein Ausflug zu den Salinen von Pedra de Lume, wo ihr in einem ehemaligen Vulkankrater in salzhaltigem Wasser wie im Toten Meer schweben könnt.

Auch Naturfans kommen auf ihre Kosten: In den trockeneren Monaten lassen sich seltene Vogelarten beobachten, während Schildkröten in der Saison an bestimmten Stränden ihre Eier ablegen.

Erholung muss nicht teuer sein

Trotz der traumhaften Kulisse ist Sal kein Luxusziel – zumindest nicht, was die Preise betrifft. Resorts, Ferienwohnungen und Hotels sind zahlreich vorhanden, viele davon direkt am Strand. Und das Beste: Viele Unterkünfte bieten All-Inclusive-Angebote oder günstige Paketpreise, die auch für Familien oder kleinere Budgets gut machbar sind.

Auch vor Ort sind die Lebenshaltungskosten vergleichsweise niedrig. Ein Abendessen mit fangfrischem Fisch, Reis und Gemüse kostet in lokalen Restaurants oft weniger als zehn Euro. Cocktails am Strand? Kein Problem – hier zahlt ihr deutlich weniger als in südlichen Teilen Europas.

Kap Verde entdecken – bevor es alle tun

Sal ist noch nicht so überlaufen wie andere Sonnenziele. Genau das macht den Reiz aus. Wer sich jetzt für die Kapverdische Insel entscheidet, entdeckt ein Stück unberührtes Paradies, das dennoch alles bietet, was ihr für einen perfekten Urlaub braucht: Sonne, Meer, Erholung – und das Gefühl, an einem ganz besonderen Ort zu sein.

Also: Warum auf den Sommer warten, wenn ihr ihn jederzeit haben könnt? Sal wartet auf euch – mit offenen Armen, warmem Sand und einem Lächeln.