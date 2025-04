Der große Hausapotheken-Check

Von: red

Ob für den täglichen Bedarf oder für akute Notfälle, eine richtig bestückte Hausapotheke ist Gold wert. Aber was gehört alles hinein? Wie sollten Medikamente am besten gelagert werden? Und was ist zu tun, wenn eins abgelaufen ist? Wir checken mit euch eure Hausapotheke.

Gut bestückt

Neben persönlichen, ärztlich verschriebenen Medikamenten gehören ein paar Dinge zur Grundausstattung:

• Schmerz- und fiebersenkende Mittel

• Mittel gegen Erkältungskrankheiten

• Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand

• Mittel gegen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen

• Elektrolyte zum Ausgleich bei Durchfallerkrankungen

• Fieberthermometer

• Splitterpinzette

• Hautdesinfektionsmittel

• Wunddesinfektionsmittel

• Einweghandschuhe

• Atemschutzmaske

• Verbandsmaterial.

Ihr könnt euch natürlich auch in der Apotheke vor Ort beraten lassen, dort kann dann die Liste erweitert, personalisiert und passgenau auf euch zugeschnitten werden.

Richtig lagern

Ihr habt eure Hausapotheke im Bad oder in der Küche? Keine richtig gute Idee. Die meisten Medikamente mögen es statt feucht-warm lieber kühl und trocken. Ideale Aufbewahrungsorte sind daher der Flur oder das Schlafzimmer. Daneben gibt es natürlich noch das ein oder andere Arzneimittel, dass in den Kühlschrank gehört, etwa kortisonhaltige Cremes. Das ist dann auf der Packung deutlich angegeben.

Selbstverständlich sollten alle Medikamente immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Also entweder das Schränkchen hoch genug hängen oder ein verschließbares wählen.

Abgelaufenes aussortieren

Grundsätzlich haben Tabletten, Säfte, Cremes und sogar Verbandsmaterial und Pflaster ein Verfallsdatum, dass auf die Verpackung gedruckt oder geprägt ist. Ist dieses vorbei, solltet ihr das Präparat nicht mehr verwenden. Bestenfalls hat es schlicht seine Wirkung verloren, schlimmstenfalls hat sie sich stark verändert. Manche Medikamente haben eine Aufbrauchfrist, d.h. sie sind nach erstmaligem Öffnen nur eine bestimmte Zeit haltbar. Am besten notiert ihr euch das Datum der Öffnung auf der Packung. Nach Ablauf aller Fristen gehören Arzneimittel entsorgt. Aber bitte nicht die Toilette runterspülen, Reste können sonst ins Grundwasser gelangen. Viele Präparate könnt ihr ganz einfach im Hausmüll entsorgen, manche besser in der Apotheke abgeben. Da dies von Region zu Region unterschiedlich geregelt ist, fragt doch auch hierzu einfach in eurer Apotheke nach.