Der tägliche Verzehr von Obst und Gemüse senkt das Stresslevel

Von: red

Dass Obst und Gemüse gesund sind, muss uns niemand mehr erklären. Und wir kennen auch alle die Fünf-Portionen-am-Tag-Regel. Aber wusstet ihr, dass Forschende gezeigt haben, dass diese Regel tatsächlich Auswirkungen auf euer Stressempfinden hat?

Forschende der Edith Cowan University in Australien kamen in einer groß angelegten und in Clinical Nutrition veröffentlichten Studie zu dem Ergebnis, dass der tägliche Verzehr von ca. 450 bis 500 Gramm Obst und Gemüse – dies entspricht in etwa der Fünf-Portionen-am-Tag-Regel – eurer Stresslevel um bis zu zehn Prozent senken kann. “Wir haben festgestellt, dass Menschen mit einer höheren Aufnahme von Obst und Gemüse weniger gestresst sind als Menschen mit einer niedrigeren Aufnahme. Dies deutet darauf hin, dass die Ernährung eine Schlüsselrolle für das psychische Wohlbefinden spielt”, erklärte Studienleiterin Dr. Simone Radavelli-Bagatini in einer Pressemitteilung der Universität.

Den Grund für diesen Effekt sehen Forschende in verschiedenen Inhaltstoffen, vor allem den Flavonoiden. Diese haben nachweislich positive Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Aber welche Obst-und Gemüsesorten haben denn nun die richtigen Inhaltsstoffe, um euer Stresslevel langfristig auf ein entspanntes Niveau zu bringen? Genau das wollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der australischen Universität in einer zweiten Studie herausfinden. Diese findet ihr in der National Libracy of Medicine.

Zusammengefasst zeigen die Untersuchungen, dass Äpfel und Birnen, Bananen, Orangen, Zitronen und andere Zitrusfrüchte einen signifikanten Effekt auf das persönliche Stresslevel haben. Die Wahrscheinlichkeit für ein starkes Stressempfinden sinkt bei täglichem und reichlichem Verzehr dieser Früchte um rund 30 Prozent. Einen ähnlich starken Effekt hat auch der Verzehr von genügend Hülsenfrüchten, Kreuzblütlern wie Rosenkohl und Brokkoli sowie gelbem, orangem und rotem Gemüse wie z.B. Paprika.