Die vielleicht wichtigste Checkliste des Jahres

Habt ihr auch gute Vorsätze für dieses Jahr gefasst? Mehr Sport? Gesünder essen? Endlich mit dem Rauchen aufhören? Wir haben noch einen Punkt, den ihr unbedingt mit auf die Liste setzten solltet: Krebsvorsorge. In Deutschland haben gesetzlich Versicherte ab einem bestimmten Alter Anrecht auf verschiedene Vorsorgeuntersuchungen, darunter die für Gebärmutterhals-, Darm-, Brust- und Prostatakrebs. Und auch der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet diese an. Das ist kein spaßiges, aber ein sehr wichtiges Thema und deshalb haben wir für euch einmal zusammengetragen, welche Untersuchungen wann für wen sinnvoll sind.

Untersuchungen für Frauen

• ab 20 regelmäßige gynäkologische Untersuchungen zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs

• ab 30 jährliches Abtasten der Brust während der gynäkologischen Untersuchung

• ab 35 zusätzlich ein Test auf Humane Papillomviren (HPV) alle drei Jahre

• ab 35 alle zwei Jahre Untersuchung auf Hautkrebs

• zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre eine Mammographie

• ab 55 eine Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs, alternativ ab 50 regelmäßig ein Test auf verborgenes Blut im Stuhl

Untersuchungen für Männer

• ab 35 alle zwei Jahre Untersuchung auf Hautkrebs

• ab 45 jährliche Untersuchung auf Prostatakrebs

• ab 50 eine Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs, alternativ ein regelmäßiger Test auf verborgenes Blut im Stuhl

Diese Empfehlungen sind allgemeine Richtwerte. Es kann natürlich sein, dass für einzelne Personen aufgrund von Vorerkrankungen oder auch der familiären Vorgeschichte andere Untersuchungen oder ein anderer Rhythmus sinnvoll sind. Am besten sprecht ihr darüber mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Denn je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto höher ist die Heilungschance. Gerade in den Frühstadien, in denen es noch keine Beschwerden gibt, sind die meisten Krebsarten gut behandelbar. Bei einigen Arten des Krebs sind auch schon Vorstufen erkennbar, sodass es gar nicht erst zu einer bösartigen Erkrankung kommen muss.