Drei Kräuter mit viel Vitamin C

Von: mk

Der Herbst ist da und mit ihm die ein oder andere Herausforderung an unseren Körper, unser Immunsystem und unsere Gesundheit. Heimische Wildkräuter können hier wunderbar unterstützen. Doch was könnt ihr jetzt noch pflücken?

Sauerampfer

Sauerampfer hat von April bis Ende November Saison. Gerade jetzt solltet ihr jedoch darauf achten, möglichst junge Blätter zu pflücken, da die älteren mehr Oxalsäure enthalten. Diese behindert die Aufnahme vieler Minerlien im menschlichen Körper und wir wollen ja gerade jetzt Mineralien und Vitamine aufnehmen. Beides enthält Sauerampfer reichlich, genauer ist er reich an Vitamin C und Eisen.

Brennnessel

Die Brennnessel ist eine richtige Vitaminbombe. Sie enthält neben Vitamin C auch noch Vitamin E, verschiedene B Vitamine sowie Calcium und Magnesium. Diese Mischung macht sie besonders wertvoll für kräftige Nägel, volles Haar und gesunde Haut. Verwenden könnt ihr von der Brennnessel alle Teile von den Wurzeln über die Blätter bis zu den Samen.

Vogelmiere

Neben Vitamin C und verschiedenen Mineralien enthält die Vogelmiere reichlich Carotinoide und Flavonoide. Die sekundären Pflanzenstoffe machen sie zu einem wertvollen Heilkraut, das aus der traditionellen Volksheilkunde nicht wegzudenken ist. Sie gilt als Alleskönner. Sie regt die Verdauung an, wirkt leicht abführend und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Daher wird sie gerne bei Rheuma, Gelenkentzündungen oder auch Leberbeschwerden eingesetzt. Jetzt im Herbst und Winter ist es vor allem ihre schleimlösende und hustenstillende Wirkung, die die Vogelmiere so interessant und hilfreich macht. Ebenso vielfaltig wie ihre positiven Eigenschaften sind die Namen der gewöhnlichen Vogelmiere. So kennt ihr sie vielleicht als Vogel-Sternmiere, Hühnerdarm, Hühnerscherbe, Mäusegedärm oder Hustdarm.