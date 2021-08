Ein Leben für die Natur: Er sagt ja!

Nicht jeder fühlt sich in Städten und Dörfern wohl. So mancher sucht sich ein einfaches Leben fernab vom ganzen Trubel, der Zivilisation. Ein Leben ohne Komfort ist für viele undenkbar, doch es gibt Ausnahmen. Die Liebe zur Natur ist bei Herrn Sonnemann grenzenlos. Er rettet vom Aussterben bedrohte Pflanzen, züchtet sie weiter und verkauft sie. Er findet, der Wald als neuer Lebensraum hätte ihn vor 20 Jahren gefunden und nicht umgekehrt. Herr Sonnemann findet, dass in Plastik verpacktes Gemüse und Obst dem Menschen nichts Positives zurück gibt, daher sieht er der Saat lieber beim Wachsen zu und isst selbst gezüchtete Pflanzen.

Erfahrt mehr über einen Mann, der in den Wald gegangen ist und ein Leben fernab von Strom und fließendem Wasser gewählt hat.

Was früher als verrückt galt, dazu schauen in Zeiten des Klimawandels immer mehr Menschen auf. Schaut rein und erfahrt mehr: