Ein Tag ohne weibliche Erfindungen

Von: luk

Frauen haben im Laufe der Geschichte viele Erfindungen gemacht, die unser Leben heute vereinfachen – doch oft bleibt dieser Beitrag unsichtbar. Was würde passieren, wenn all diese Innovationen plötzlich nicht mehr existieren würden?

Der Morgen

Der Wecker klingelt nicht. Ohne die Innovation von Marie Van Brittan Brown, die die moderne Alarmanlage und den Wecker mitentwickelte, müsstest du dich selbst irgendwie aus dem Bett quälen. Deine Zähne bleiben ungesäubert, weil es ohne die Zahnpasta von Mildred F. Day keine einfache Lösung gibt. Und der Kaffee? Ohne den Papierfilter von Melitta Bentz würden wir uns wohl mit matschigem Kaffee begnügen oder ganz darauf verzichten.

Auf dem Weg zur Arbeit

Dann geht’s zur Arbeit, aber das ist ein Abenteuer: Ohne die Scheibenwischer von Mary Anderson wird jede Fahrt im Regen zur Herausforderung. Und was ist mit der Kommunikation? Keine Smartphones, keine schnellen Nachrichten – ohne die drahtlose Kommunikation von Hedy Lamarr wären wir wieder auf Brieftauben oder landline Telefone angewiesen, um in Kontakt zu bleiben. Ganz zu schweigen vom Internet: Ohne die Netzwerktechnologie von Radia Perlman gäbe es keine Google-Suche, keine E-Mails. Recherchieren würde nur noch in staubigen Archiven funktionieren.

Freizeit

Nach der Arbeit willst du entspannen – aber ohne die Erfindungen von Elma Farnsworth gäbe es keinen Fernseher. Ihre Arbeit war maßgeblich daran beteiligt, die Technologie, die uns heute die Unterhaltung auf dem Bildschirm ermöglicht, wirklich nutzbar zu machen. Und das gemütliche Lesen? Ohne die Arbeit von Frauen wie Margarita Salas, die den Druckprozess verbesserten, wäre der Zugang zu Büchern und anderen Medien viel schwieriger.

Ein Tag ohne all diese weiblichen Erfindungen würde uns klar machen, wie sehr wir auf die kleinen und großen Dinge angewiesen sind, die unser Leben einfacher und angenehmer machen. Ohne ihre Innovationen – vom Wecker bis zum Internet – wäre unser Alltag ein ganz anderer: mühsam, langsamer und viel weniger komfortabel.