Einsatz trotz Coronavirus: Greifvogel in Mitterlana gerettet

Lana – Auch in Zeiten des Coronavirus steht das Leben nicht still. Die Freiwillige Feuerwehr von Lana, die ungebrochen ihren Dienst versieht, ist am Samstagmorgen zu einer Tierrettung in Mitterlana gerufen.

Ein Greifvogel von stattlicher Größe hatte sich erheblich am Flügel verletzt und war flugunfähig in einer Wiese zurückgeblieben. Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, die den Vogel einkreiste und einfangen konnte.

Anschließend wurde das Tier sanft in eine Box gelegt und dem Amtstierarzt zur weiteren Versorgung übergeben.

Bei der Rettung des Greifvogels achteten die Wehrmänner selbstverständlich auf die Sicherheitsvorschriften, die wegen des Coronavirus gelten.

Im weiteren Verlauf des Vormittags hat die Feuerwehr erneut Atemschutzmasken für die Bevölkerung verteilt, um die Eindämmung des Covid-19-Virus weiter voranzutreiben.