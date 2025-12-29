Energie sparen, Klima schützen, Geldbeutel entlasten

Von: Ivd

Bozen – Der Jahreswechsel ist für viele Menschen ein Anlass, Gewohnheiten zu überdenken. Die Verbraucherzentrale Südtirol rät dazu, das neue Jahr auch zum bewussteren Umgang mit Energie zu nutzen. Schon einfache Maßnahmen im Alltag können dazu beitragen, Heiz- und Stromkosten zu senken und gleichzeitig das Klima zu entlasten.

Ein zentraler Hebel ist der Energieverbrauch im Haushalt. Wer die Raumtemperatur um nur ein Grad senkt, kann laut Experten bis zu sechs Prozent Heizenergie einsparen. Auch richtiges Lüften spielt eine Rolle: Mehrmals täglich kurz Stoßlüften ist effizienter als dauerhaft gekippte Fenster. Beim Stromverbrauch lohnt es sich, Standby-Geräte konsequent auszuschalten oder schaltbare Steckerleisten zu verwenden. Vor der Anschaffung neuer Elektrogeräte empfiehlt die Verbraucherzentrale zudem zu prüfen, ob eine Reparatur sinnvoller ist oder ob sich ein Austausch tatsächlich durch höhere Effizienz rechnet.

Beim Thema erneuerbare Energien raten die Fachleute zu einem klaren Vorgehen: Zuerst den eigenen Verbrauch reduzieren, erst danach in neue Technik investieren. Photovoltaikanlagen, thermische Solarsysteme oder Balkon-Solargeräte können sinnvoll sein, müssen aber zum jeweiligen Haushalt passen, um wirtschaftlich und ökologisch zu überzeugen.

Auch im Bereich Mobilität lassen sich Emissionen senken. Mehr Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die Nutzung von Bus und Bahn sowie Fahrgemeinschaften reduzieren nicht nur den CO₂-Ausstoß, sondern oft auch die laufenden Kosten.

Darüber hinaus verweist die Verbraucherzentrale auf einen bewussteren Konsum im Alltag: Reparieren statt Wegwerfen, regionale Produkte und ein sparsamer Umgang mit Wasser gelten als einfache, aber wirksame Ansätze.

Unterstützung bietet die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale Südtirol. Sie informiert zu Energiesparen, Heiz- und Stromkosten, Gebäudesanierung sowie Förderungen und Steuerabzügen. Viele Angebote sind kostenlos oder kostengünstig.

„Das neue Jahr ist ein guter Zeitpunkt, den eigenen Energieverbrauch zu hinterfragen“, heißt es vonseiten der Beratung. Wer bewusst handelt, schont nicht nur die Umwelt, sondern entlastet oft auch langfristig das eigene Budget.