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Engländer sollen für Bewegung im Alltag belohnt werden

30 Minuten Gehen – und plötzlich winken Gutscheine

Samstag, 04. Juli 2026 | 08:00 Uhr
Engländer sollen für Bewegung im Alltag belohnt werden sport fitness vital
APA/APA/THEMENBILD/MAX SLOVENCIK
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Von: APA/dpa

Der Gesundheitsdienst NHS will Menschen in England mit Belohnungen zu mehr Bewegung im Alltag motivieren. Demnach soll es für diejenigen, die sich einen Monat lang täglich 30 Minuten zu Fuß fortbewegen, Belohnungen etwa in Form von Gutscheinen oder Vergünstigungen geben. Das berichtet unter anderem die BBC.

Der Start der Initiative ist für das kommende Jahr geplant. Wer jeden Tag etwa eine halbe Stunde geht, legt so in einem Monat die Distanz eines Marathons zurück, hieß es.

Demnach sollen die Teilnehmer ihre Spaziergänge digital etwa über ihr Smartphone oder ihre Smartwatch dokumentieren können. Derzeit laufen den Berichten zufolge Verhandlungen mit Einzelhändlern, Kaffeeketten und Online-Shops, um ein Belohnungssystem mit Rabatten und Gutscheinen aufzubauen.

Bewegungsmangel als Problem

Entwickelt wird das Programm in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen englischen Mittel- und Langstreckenläufer Brendan Foster. “Ich bin bekannt fürs Laufen, aber das Ziel hier ist viel einfacher. Wir wollen einfach nur, dass die Menschen gehen. Ganz einfach”, sagte Foster der BBC.

Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Plans zur Verbesserung der Gesundheit der englischen Bevölkerung. Bewegungsmangel steht demnach im Zusammenhang mit jedem sechsten Todesfall, heißt es bei der BBC unter Berufung auf Zahlen des NHS.

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