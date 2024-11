Entdeckt diese fünf Lost Places in Südtirol!

Von: Ivd

Bozen – Südtirol ist eigentlich bekannt für malerische Berglandschaften und die Gelassenheit in den historischen Städten. Doch abseits der touristischen Pfade verbergen sich Orte, die längst der Natur überlassen wurden, mystisch und beinahe vergessen: Lost Places, die vom Wandel der Zeit erzählen. Hier treffen Verfall und Schönheit aufeinander und wecken die Neugier auf die Geschichten hinter den Ruinen. Wir zeigen euch in diesem Artikel fünf Orte, die definitiv einen Besuch wert sind.

Prader Sand: Verlorene Kaserne zwischen Natur und Vergangenheit

Im Vinschgau, nur einen Steinwurf von der mittelalterlichen Stadt Glurns entfernt, liegt ein Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs – die verlassene Kaserne in der Prader Sand. Einst von Soldaten bevölkert, die hier die Grenzen bewachten, bieten die halb zerfallenen Gebäude heute einen unwirklichen Anblick inmitten der Natur. Die Mauern sind von der Witterung gezeichnet, Graffiti und wilde Pflanzen erobern den Beton. Ein Besuch hier gleicht einer Zeitreise und erinnert an die historischen Ereignisse, die Südtirol geprägt haben.

Sarner Bunker: Netzwerk aus vergessenen Bunkerruinen

Im Sarntal, versteckt zwischen Wäldern und Bergflanken, erstreckt sich ein verwobenes System aus Bunkern und Stollen. Diese Relikte stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und sind Zeugnisse der militärischen Verteidigungsstrategien, die einst Südtirol sicherten. Heute betritt man diese Bunker mit einem Hauch von Ehrfurcht. Der klamme Geruch und die Dunkelheit lassen erahnen, dass hier einmal Menschen stationiert waren, bereit, ihre Heimat zu verteidigen. Besucher, die sich tief in die Stollen wagen, finden eine gespenstische Ruhe und das Gefühl, auf Geschichte zu stoßen, die fast verloren gegangen ist.

Hotel Bellavista: Relikt des Glanzes am Karersee

Am malerischen Karersee im Eggental steht das ehemals prächtige Hotel Bellavista, das jetzt nur noch ein Schatten seiner glanzvollen Vergangenheit ist. Im frühen 20. Jahrhundert zog es Besucher aus aller Welt an – heute stehen die Türen leer, die Fenster sind zerbrochen, und das Holz der Veranden verwittert langsam im alpinen Klima. Die einstigen Gesellschaftsräume und Suiten erzählen stumm von den goldenen Zeiten, als das Hotel ein Magnet für den Adel und Künstler war.

Kraftwerk Toblach: Verlassene Energiestätte im Pustertal

Das Kraftwerk Toblach war einst ein Motor der Energieversorgung des Pustertals. Hier trifft Technik auf Natur, denn längst haben Bäume und Pflanzen begonnen, das Gebäude zurückzuerobern. Zwischen rostigen Maschinen, großen Turbinen und Betonmauern fühlen sich Besucher fast wie in einem Museum, das die technische Geschichte Südtirols dokumentiert – nur dass der „Eintritt“ hier frei ist und das Naturerlebnis inklusive.

Bergbau Prettau und Ridnaun: Stollen voller Geschichte

Die alten Bergwerke in Prettau und Ridnaun bieten tiefe Einblicke in die Geschichte des Bergbaus in Südtirol. Von Kupferstollen in Prettau bis zu den Minen in Ridnaun erstrecken sich kilometerlange Tunnel, die einst von harter Arbeit und den schweren Schritten der Bergarbeiter erfüllt waren. Heute sind sie leer, kalt und dunkel, doch die Bergbaugeschichte ist allgegenwärtig.

Die Anziehungskraft des Verlassenen

Auch in Südtirol müssen Urlauber nicht auf Mystik und Abenteuer verzichten. Diese fünf Lost Places sind eine gelungene Abwechslung für alle, die den Nervenkitzel brauchen und an der Geschichte des Landes Interesse haben. Sie erzählen Geschichten, die beinah in Vergessenheit geraten wären und sind jede Reise wert!