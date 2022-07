Bozen – Im italienischen Parlament befasst man sich dieser Tage mit der Legalisierung von Cannabis. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass jeder volljährige Italiener bis zu vier Cannabispflanzen für den Eigengebrauch anbauen darf.

Ginge es nach der Mehrheit der Teilnehmer einer Südtirol News-Spontanbefragung, sollte Cannabis entkriminalisiert und der Gesetzesentwurf verabschiedet werden. 69 Prozent sagen, “es wird Zeit”.

31 Prozent finden den Vorschlag nicht gut und werten es als ein falsches Zeichen.

Dazu gehört auch @Joosi. Der User schreibt: “Wenn man eine gesunde Gesellschaft haben will, dann absolut Nein.”

@Herrinius stimmt mit ein: “Zu einer Legalisierung sogn olle jo, de no koan Schliff mit den scheiss mit gemocht hom! Wenn man zuischaugn muss wie a Kind odo Freund wegn so an scheiss zu Grunde geht, i glab kaum dass man sem no für „Jo“ stimmt!! Und Wos soll aus der Jugend von heute werden? Die meistn hom jo koan ohnung wos des Zeug mit oan tut und es isch eine Einstiegsdroge! Also lai olle fest für jo stimmen…”

Anderer Ansicht ist @Hustinettenbaer: “Ja. Mit allem Gedöns wie THC-Angabe, Steuerbanderole, Mindestalter. Wie bei Zigaretten und Alk.”

Auch @Entrjoechar meint: “Klares Ja für die Legalisierung. Kein Mensch sollte Angst haben müssen, dass er wie ein Krimineller behandelt wird, nur weil er gerne mal etwas Gras raucht… dazu kommen noch die Millionen Euros für den Staat, welche ansonsten im Schwarzgeldmarkt verschwinden…. und noch dazu wäre es möglich, die Qualität des gerauchten zu kontrollieren.”