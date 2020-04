Feuerkugel über Südtirol gesichtet

Bozen – Wer am Montagnachmittag in den Himmel blickte, sah einen blauen, wolkenlosen Himmel. Gegen 15.30 Uhr wurde dieses Bild jedoch durch das Aufleuchten eines in die Atmosphäre der Erde eintretenden Meteors unterbrochen. Das Himmelsphänomen, das auch als Feuerkugel oder Bolide bezeichnet wird, war in ganz Norditalien zu beobachten.

Es entsteht, wenn ein größerer Gesteinsbrocken vom All in die Atmosphäre der Erde gerät. Durch die Luftkompression vor dem Meteoroiden entsteht eine ionisierte und hell leuchtende Gaskugel aus erhitzter Luft und verdampfter, anfänglich fester Materie. Für den Beobachter ist das Ereignis als schnell vorbeiziehender Blitz am Himmel wahrnehmbar, der einen Schweif hinter sich herzieht. Kleine Meteore werden auch als Sternschnuppen bezeichnet.

Schäden hat der Gesteinsbrocken laut Alto Adige online keine verursacht. Vermutlich ist er zur Gänze verglüht.