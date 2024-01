“Flash” war es in Sterzing zu kalt

Brixen/Sterzing – Für Katze “Flash” und seinen Halter aus Sterzing war die Weihnachtszeit voller Aufregungen, Sorgen aber auch neuer Abenteuer – letzteres zumindest für die Samtpfote.

Dieser war es nämlich in Sterzing etwas zu kalt. Daher suchte “Flash” auch die wohlige Wärme im Motorraum eines abgestellten Autos auf.

Und so kam es, dass die Katze als blinder Passagier im Auto gen Süden reiste, bis nach Brixen. Dort war Endstation und der Vierbeiner erkundete sogleich das neue Territorium. Er streifte durch die Stadt und wurde aufgrund seines sozialen Wesens gut aufgenommen und konnte hier und da Futter abstauben.

Indes machte sich der Besitzer von “Flash” in Sterzing über die sozialen Medien auf die Suche nach dem geliebten Stubentiger. Mit Erfolg: In Brixen ist “Flash” eben auch bei einer Gruppe von Tierschützern nicht unbemerkt geblieben. Nach einigen Tagen konnte die Katze eingefangen werden. Bis zur Ankunft des Halters kam sie in eine Tierklinik. Dort wurden Abschürfungen am Fell und an den Ohren festgestellt. Diese könnten von Verbrennungen durch den Kontakt mit heißen Motorteilen herrühren.

Die Verletzungen werden heilen und “Flash” wurde gestern von seinem Besitzer mit Freuden wieder in Empfang genommen. Außerdem wurde die Katze nun mit einem Chip versehen, damit sie bei etwaigen neuen Abenteuern schneller identifiziert werden kann.

