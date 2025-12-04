Freerider löst Lawine aus – VIDEO

Von: luk

Engelberg – Ein spektakuläres Video aus der Schweiz sorgt derzeit im Netz für Wirbel: Der Schweizer Freerider Savo Bahovski war am Titlis im Kanton Obwalden unterwegs, als sich direkt vor ihm ein Schneebrett löste.

Bahovski, der gerade für die Freeride World Tour trainierte, konnte im letzten Moment ausweichen. Mit der Helmkamera filmte er die dramatische Szene und rief laut „Lawine! Hey!“ in Richtung Tal, um andere Skifahrer etwas weiter unterhalb zu warnen. Glücklicherweise waren diese außer Reichweite und die Schneemassen verfehlten sie. Niemand wurde verletzt.

In seinem Post zum inzwischen viral gegangenen Video räumt Bahovski ein, die Situation falsch eingeschätzt zu haben: “Ich habe die Schneeverhältnisse falsch bewertet und hatte Glück, dass niemand verschüttet wurde.” Vor ihm seien zwei andere Freerider abgefahren. Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: Die aktuellen Bedingungen in der Höhe seien “gefährlich”, und es sei kein Ort für Leichtsinn.