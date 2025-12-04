Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Freerider löst Lawine aus – VIDEO
Video sorgt für Aufsehen

Freerider löst Lawine aus – VIDEO

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 07:09 Uhr
Opera Momentaufnahme_2025-12-03_162112_www.tiktok.com
Schriftgröße

Von: luk

Engelberg – Ein spektakuläres Video aus der Schweiz sorgt derzeit im Netz für Wirbel: Der Schweizer Freerider Savo Bahovski war am Titlis im Kanton Obwalden unterwegs, als sich direkt vor ihm ein Schneebrett löste.

JW Video JE71vrYj-WMEAbbiU

Bahovski, der gerade für die Freeride World Tour trainierte, konnte im letzten Moment ausweichen. Mit der Helmkamera filmte er die dramatische Szene und rief laut „Lawine! Hey!“ in Richtung Tal, um andere Skifahrer etwas weiter unterhalb zu warnen. Glücklicherweise waren diese außer Reichweite und die Schneemassen verfehlten sie. Niemand wurde verletzt.

In seinem Post zum inzwischen viral gegangenen Video räumt Bahovski ein, die Situation falsch eingeschätzt zu haben: “Ich habe die Schneeverhältnisse falsch bewertet und hatte Glück, dass niemand verschüttet wurde.” Vor ihm seien zwei andere Freerider abgefahren. Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: Die aktuellen Bedingungen in der Höhe seien “gefährlich”, und es sei kein Ort für Leichtsinn.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
70
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
65
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
39
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
35
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 