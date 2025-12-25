Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Freude für Kinderpatienten an Heiligabend
Kiwanis Club Bozen bringt kleine Geschenke ins Krankenhaus

Freude für Kinderpatienten an Heiligabend

Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 11:13 Uhr
Kiwanis Club Bozen
Kiwanis Club Bozen
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Kiwanis Club Bozen hat am 24. Dezember den Kindern der pädiatrischen Abteilung im Bozner Krankenhaus eine besondere Freude bereitet. Im Rahmen einer kleinen Übergabeaktion wurden Bücher und Spielzeug für die jungen Patientinnen und Patienten überreicht.

Die Geschenke wurden durch einen Teil des Erlöses finanziert, der bei einem Flohmarktstand des Kiwanis Clubs gesammelt worden war. Mit der Initiative möchte der Club den Kindern in der Weihnachtszeit ein Lächeln schenken und ihren Krankenhausaufenthalt ein wenig erleichtern.

Kiwanis ist eine internationale Serviceorganisation, die sich ehrenamtlich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzt. In Südtirol gibt es sieben eigenständige Clubs, einer davon ist der Kiwanis Club Bozen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Kommentare
54
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Kommentare
39
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Kommentare
35
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Kommentare
35
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
23
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 