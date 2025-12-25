Freude für Kinderpatienten an Heiligabend

Von: luk

Bozen – Der Kiwanis Club Bozen hat am 24. Dezember den Kindern der pädiatrischen Abteilung im Bozner Krankenhaus eine besondere Freude bereitet. Im Rahmen einer kleinen Übergabeaktion wurden Bücher und Spielzeug für die jungen Patientinnen und Patienten überreicht.

Die Geschenke wurden durch einen Teil des Erlöses finanziert, der bei einem Flohmarktstand des Kiwanis Clubs gesammelt worden war. Mit der Initiative möchte der Club den Kindern in der Weihnachtszeit ein Lächeln schenken und ihren Krankenhausaufenthalt ein wenig erleichtern.

Kiwanis ist eine internationale Serviceorganisation, die sich ehrenamtlich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzt. In Südtirol gibt es sieben eigenständige Clubs, einer davon ist der Kiwanis Club Bozen.