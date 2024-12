Für einen respektvollen Umgang im Netz – Neues beim Kommentarbereich

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Landesregierung will mit neuen Kriterien in der Medienförderung einen respektvollen Diskurs im Netz stärken. Ziel ist es, eine Atmosphäre des Respekts und der Höflichkeit in der Online-Diskussion zu schaffen. Vieles von dem, was verlangt wird, hat Südtirol News bereits umgesetzt. Für ein paar Überraschungen haben wir auch selbst gesorgt.

Um einen gewissen Mindeststandard einzuhalten, werden Nutzerinnen und Nutzer aufgerufen, sich mit ihrem Vor- und Nachnamen, ihrer Anschrift, ihrem Benutzernamen, einem Passwort, einer gültigen E-Mail-Adresse und mit Angabe einer persönlichen Handynummer zu registrieren. Bei Südtirol News war dies bislang bereits so vorgesehen. Um Kommentare im Forum veröffentlichen zu können, muss die Netiquette angenommen und die E-Mail-Adresse bestätigt werden.

Kommentare werden nur veröffentlicht, wenn unsere Netiquette eingehalten wird. Dies gilt für Südtirol News und für unsere Beiträge in den sozialen Medien.

Neu ist demnächst: Newsportale müssen so gestaltet sein, dass der Kommentarbereich nur mehr für registrierte Nutzerinnen und Nutzer einsehbar ist. Das Forum mit den Kommentaren unserer User wird in einem getrennten Bereich geführt, der erst aktiviert werden muss und der von der journalistischen Nachricht getrennt ist. Mit anderen Worten: Will man Kommentare lesen, muss man sich zuerst registrieren und anmelden, wie es bislang nur für das Verfassen von Kommentaren nötig war. Entscheidend dabei ist allerdings, dass sich für bereits registrierte User im Prinzip nichts ändert.

Bei „Kinig“ nicht mehr Schluss?

Südtirol News hat allen Kommentarinnen und Kommentatoren in der Vergangenheit einen eigenen Status verliehen. Wer fleißig war, konnte sich als „Neuling“ Stufe für Stufe im Ranking vom „Grünschnabel“, „Tratscher“ und „Superredner“ bis hin zum „Kinig“ hochkommentieren. Bislang galt der „Kinig“ als ultimatives Ziel, doch nun ist damit nicht mehr Schluss. Wir haben noch vier weitere Etappen hinzugefügt, die besonders schreibfreudige Userinnen und User erreichen können.

Gezählt werden die Kommentare der letzten zwei Jahre. Aktiv bleiben lohnt sich also umso mehr, um seinen Rang zu behalten und aufzusteigen. Haltet Ausschau nach den neuen Stufen und entdeckt schon bald neue Ränge bei den eifrigsten Schreibern von Südtirol News.