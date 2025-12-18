Gemeinsam unterwegs für Menschen in Not

Von: Ivd

Bozen – Vom 27. Dezember bis 6. Januar ziehen rund 5.000 Sternsinger durchs ganze Land. Sie bringen die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr in Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden für Menschen in Not. Die Katholische Jungschar Südtirols und das Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen setzen die gesammelten Gelder gezielt ein und unterstützen weltweit über 100 Projekte.

Seit 1958 ist das Sternsingen ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit in Südtirol. Als „Heilige Drei Könige“ ziehen die Kinder von Tür zu Tür, bringen Segen für das Haus und die Bewohner und verteilen Weihrauch für das Räuchern rund um den Dreikönigstag. Doch ihr Auftrag geht weit darüber hinaus: Die Sternsinger sammeln auch Spenden für Menschen, die die Unterstützung brauchen. „Das Besondere bei dieser Spendenaktion ist, dass die Kinder selbst das Herzstück bilden“, erklärt Yannik Mair, 2. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols. „Sie ziehen in ihrer Ferienzeit bei Wind und Wetter von Tür zu Tür und setzen damit ein starkes Zeichen für Solidarität. Das Sternsingen verbindet Tradition mit gelebten Werten und zeigt, wie jede:r von uns dazu beitragen kann, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Wir hoffen auch dieses Jahr auf offene Türen, offene Herzen und die großzügige Unterstützung der Südtiroler Bevölkerung.“

Hilfe, die ankommt

Die Spenden, die die Kinder sammeln, werden für Projekte in Ländern des Globalen Südens eingesetzt, um Menschen zu unterstützen, die unter schwierigen Lebensbedingungen leben. So werden weltweit insgesamt über 100 verschiedene Solidaritätsprojekte unterstützt, darunter zum Beispiel Schulen, Krankenstationen oder soziale Zentren. Die Katholische Jungschar und das Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen setzen die gesammelten Spenden wirksam und zielgerichtet ein, damit sie dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Bei der vergangenen Aktion konnten mit knapp 1,8 Millionen Euro 125 Projekte auf der ganzen Welt unterstützt werden.

Vorstellprojekt in Uganda

Ein Projekt in Uganda ist das Vorstellprojekt für die Aktion Sternsingen 2026 und steht exemplarisch für die über 100 Initiativen, die mit Südtiroler Spenden unterstützt werden. An der St. Joseph’s Mparo Secondary School im Südwesten des Landes werden neue Schlafsäle gebaut. Die Schule betreut über 370 Schüler:innen, die aus sehr armen Familien kommen und deren Einkommen oft nicht für Lernmaterialien oder eine tägliche warme Mahlzeit reicht. Yannik Mair besuchte im August das Projekt mit einem Filmteam und erzählt: „Da viele Kinder mehrere Kilometer von der Schule entfernt wohnen, sind sie auf eine Unterbringung vor Ort angewiesen. Die bestehenden Schlafsäle, sanitären Anlagen und Klassenzimmer sind jedoch in einem sehr schlechten Zustand. Mit dem Bau neuer Schlafsäle wird ein erster, wichtiger Schritt gesetzt, um langfristig bessere Lern- und Lebensbedingungen zu schaffen.“ Das Vorstellprojekt wird im Sternsingen-Film vorgestellt, der Ende Dezember auf Rai Südtirol ausgestrahlt wird. Der Kinderfilm ist auch auf der Internetseite der Jungschar zu finden.

Dank an alle Beteiligten

Damit die Aktion Sternsingen in diesem Umfang gelingen kann, braucht es das Engagement vieler Menschen. „Ein herzliches Danke an die tausenden Sternsingerinnen, Sternsinger und Begleitpersonen für ihren Einsatz im Dienste der Nächstenliebe“, betont Mair. Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich zudem besonders bei allen Spender, die mit ihren Beiträgen weltweit Hoffnung und Perspektiven schenken. Ein weiterer Dank gilt auch dem Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität der Provinz Bozen, das die Aktion Sternsingen im Rahmen von Projekten zur Bewusstseinsbildung unterstützt.

Weitere Informationen rund ums Sternsingen und die Projekte sowie die Bankdaten für die Online-Überweisung sind hier zu finden.

Großes Sternsingentreffen am 10. Januar in Bruneck

Am 10. Januar findet in Bruneck das große, traditionelle Sternsingentreffen statt, zu dem alle Sternsinger aus ganz Südtirol eingeladen sind. Auf dem Programm stehen ein festlicher Umzug durch die Straßen Brunecks, eine Messe mit Bischof Ivo Muser sowie ein gemütlicher Ausklang bei Tee und Krapfen. Für jedes teilnehmende Kind wird zudem 1 Euro an ein Projekt in Tansania gespendet, ermöglicht durch die Unterstützung der Firmen GKN und Rieper. Das Sternsingentreffen findet nur alle paar Jahre statt und ist ein besonderes Ereignis, um das Engagement der Kinder und ihrer Begleitpersonen zu würdigen.

Info und Anmeldung (bis 4. Januar).