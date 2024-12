Gesellschaftsspiele für den Wunschzettel

Von: red

Was wäre Weihnachten ohne die ein oder andere Spielerunde? Vielleicht ein wenig friedlicher. Bestimmt aber um einiges langweiliger. Wenn ihr noch nach dem passenden Spiel für die Zeit mit den Liebsten oder nach einem Geschenk für einen Spieleenthusiasten sucht, haben wir ein paar Ideen für euch.

Yaxha

Hier errichtet ihr Maya-Pyramiden aus bunten Holzklötzchen. Diese müsst ihr in zehn ziemlich schnellen Runden auf vier Ebenen verteilen. Punkte gibt es für die größte Gruppe an benachbarten gleichfarbigen Spielsteinen, wobei sich diese Gruppen auch über mehrere Ebenen erstrecken können. Es gibt kleine Zockereien und taktische Kniffe, die Regeln sind dabei sehr intuitiv. Yaxha ist ein tolles Spiel für Familien mit Kindern und durch die hochwertige Gestaltung auch ein richtig gutes Geschenk.

Für zwei bis vier Personen ab acht Jahren hat es eine Spieldauer von ca. 20 Minuten.

Forbidden Jungle

Die innovativen Schiebeelemente erinnern ein wenig an „Das verrückte Labyrinth“ und müssen so verschoben werden, dass immer neue Wege entstehen. Das erfordert einiges an Planung und Absprache im Team. Richtig, im Team. „Forbidden Jungle“ ist ein Koop-Spiel, das euch einiges an Strategie und Kommunikation abverlangen wird. Dafür erhaltet ihr mindestens genauso viel an Spannung und Nervenkitzel.

„Forbidden Jungle“ ist für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren und dauert etwa eine Stunde.

Time Trouble

Wem eine ganze Stunde pro Runde zu viel ist, dem sei „Time Trouble“ ans Herz gelegt. Auch hier arbeiten Spielerinnen und Spieler kooperativ zusammen. Es gilt einen Computer zu programmieren. Die Bewegungen und Aktionen der Figuren werden durch transparente Spielkarten festgelegt, die übereinandergelegt die resultierenden Befehle darstellen. Unterwegs werden flauschige Fluffys gefangen und Missionen erfüllt. Bei dem ganzen Spaß müsst ihr euch nicht diktatorisch an die Zeitvorgaben halten, wenn diese mal zu trubelig und hektisch werden.

„Time Trouble“ ist für zwei bis vier Personen ab neun Jahren und hat pro Level eine Spieldauer von etwa 25 Minuten.