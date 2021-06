Gesunde Bräune im Sommer

Im Sommer ist eine gesunde Bräune beliebt, doch Achtung: Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man sich nicht um die Mittagszeit in die pralle Sonne legen. Angeraten ist ein hochwertiger Sonnenschutz mit dem passenden Sonnenschutzfaktor je nach Hauttyp.

Die Sonne hebt die Laune, ist wohltuend für Körper und Geist, doch nur wenn Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Hier ein paar Tipps, um die perfekte Bräune zu erhalten:

-Immer einen Sonnenschutz verwenden, um einen Sonnenbrand oder gravierendere Hautprobleme zu vermeiden. Schützende Kleidung anziehen, wie etwa einen Sonnenhut und ein Oberteil, das die Schultern und den Rücken vor aggressiven Sonnenstrahlen bewahrt.

-Lebensmittel mit Vitamin A, Betacarotin und Lycopin, darunter Karotten, Aprikosen, Melonen, Pfirsiche, Ananas und Paprika in den Speiseplan einbeziehen.

-Nahrungsmitteln mit Omega-3-Säuren und Vitamin C zu sich nehmen, um eine gesunde Bräune zu erhalten. Die Kiwi ist besonders zu empfehlen, weil sie reich an Vitamin C ist.