Getestete Sonnencremen fürs Gesicht schützen zuverlässig

Von: apa

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zwölf Sonnencremen für das Gesicht mit Lichtschutzfaktor 50 und 50+ getestet. Neun Produkte schnitten gut, drei durchschnittlich ab. Als zuverlässig dürfen sie alle gelten: Erfreulicherweise halten die zwölf Sonnencremen im Test den ausgelobten Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung ein und schützen somit bei entsprechender Anwendung gegen Sonnenbrand, teilten die Konsumentenschützer am Dienstag mit.

Der Preis, die Marke und ob das Produkt durch Influencer beworben wird, sagen über die Qualität wenig aus, betonten die Fachleute. Mit 64 von 100 Punkten und einem Preis von 4,96 Euro pro 50 Milliliter überzeugte das Erzeugnis einer Supermarkt-Eigenmarke: “Sun Kiss Sensitive Sonnenfluid Gesicht & Dekolleté” von Spar ist Gewinner der Kategorie “gut&günstig”.

Teuerstes Produkt patzt bei Anwendung

Die mit Abstand teuerste Sonnencreme mit einem Preis von 42 Euro für 50 Milliliter enttäuschte im Anwendungstest – sie schnitt in dieser Kategorie als einziges Produkt nur durchschnittlich ab. Alle anderen Cremen konnten die 30 Testerinnen und Tester, die Textur, Geruch und Verteilbarkeit subjektiv beurteilten, überzeugen.

Hinsichtlich der Verpackung besteht für die Konsumentenschützer bei allen Produkten deutliches Verbesserungspotenzial: Unnötige Überverpackungen könnten leicht vermieden werden. Das Beispiel einer Pumpflasche (von der Marke Eucerin) zeige, dass sehr geringe Restmengen im Behälter durchaus möglich sind.

Gesichtssonnencremen zeichnen sich durch weniger starken Duft, weniger fettige Textur und zusätzliche Inhaltsstoffe, etwa zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut, aus. Generell sei aber der Kauf eines Produkts speziell für das Gesicht nicht notwendig. Auch herkömmliche Sonnencremen können bedenkenlos auf das Gesicht aufgetragen werden, so der VKI. Entscheidend ist die Menge: Damit die ausgelobte Schutzwirkung erzielt wird, sollte ein Teelöffel voll Creme nur für das Gesicht verwendet werden.