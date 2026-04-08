Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Getestete Sonnencremen fürs Gesicht schützen zuverlässig
Gesichts-Sonnenprodukte im VKI-Test: Alle bieten guten UV-Schutz

Getestete Sonnencremen fürs Gesicht schützen zuverlässig

Mittwoch, 08. April 2026 | 08:05 Uhr
Gesichts-Sonnenprodukte im VKI-Test: Alle bieten guten UV-Schutz sommer
APA/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFER
Schriftgröße

Von: apa

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zwölf Sonnencremen für das Gesicht mit Lichtschutzfaktor 50 und 50+ getestet. Neun Produkte schnitten gut, drei durchschnittlich ab. Als zuverlässig dürfen sie alle gelten: Erfreulicherweise halten die zwölf Sonnencremen im Test den ausgelobten Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung ein und schützen somit bei entsprechender Anwendung gegen Sonnenbrand, teilten die Konsumentenschützer am Dienstag mit.

Der Preis, die Marke und ob das Produkt durch Influencer beworben wird, sagen über die Qualität wenig aus, betonten die Fachleute. Mit 64 von 100 Punkten und einem Preis von 4,96 Euro pro 50 Milliliter überzeugte das Erzeugnis einer Supermarkt-Eigenmarke: “Sun Kiss Sensitive Sonnenfluid Gesicht & Dekolleté” von Spar ist Gewinner der Kategorie “gut&günstig”.

Teuerstes Produkt patzt bei Anwendung

Die mit Abstand teuerste Sonnencreme mit einem Preis von 42 Euro für 50 Milliliter enttäuschte im Anwendungstest – sie schnitt in dieser Kategorie als einziges Produkt nur durchschnittlich ab. Alle anderen Cremen konnten die 30 Testerinnen und Tester, die Textur, Geruch und Verteilbarkeit subjektiv beurteilten, überzeugen.

Hinsichtlich der Verpackung besteht für die Konsumentenschützer bei allen Produkten deutliches Verbesserungspotenzial: Unnötige Überverpackungen könnten leicht vermieden werden. Das Beispiel einer Pumpflasche (von der Marke Eucerin) zeige, dass sehr geringe Restmengen im Behälter durchaus möglich sind.

Gesichtssonnencremen zeichnen sich durch weniger starken Duft, weniger fettige Textur und zusätzliche Inhaltsstoffe, etwa zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut, aus. Generell sei aber der Kauf eines Produkts speziell für das Gesicht nicht notwendig. Auch herkömmliche Sonnencremen können bedenkenlos auf das Gesicht aufgetragen werden, so der VKI. Entscheidend ist die Menge: Damit die ausgelobte Schutzwirkung erzielt wird, sollte ein Teelöffel voll Creme nur für das Gesicht verwendet werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kommentare
66
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kommentare
57
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Kommentare
37
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Kommentare
33
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Kommentare
33
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 