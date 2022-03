Gletscher retten mit Schneekanonen!

Wäre das was für Südtirol?

Der Gletscherrückgang ist fatal und zeigt sich auch in Südtirol. Nun soll es Hoffnung geben.

In der Schweiz gibt es Projekte, um das Problem einzudämmen. Wäre das nicht auch etwas für Südtirol? Sind wir innovativ genug und am Umweltschutz interessiert? Handeln wir oder sehen wir tatenlos und gleichgültig zu? Investieren wir in den Schutz der Natur?

Es klingt fast absurd: Mit verhältnismäßig winzigen Schneekanonen wollen Schweizer Forscher einen riesigen Gletscher retten. Gletscher sind wertvolle Süßwasserreservoire und sie sind durch die Erderwärmung massiv bedroht. Not macht erfinderisch…

Schaut rein!