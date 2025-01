Glück mit oder ohne Kinder?

Von: red

Der Kinderwunsch ist heutzutage nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen Kinder – eine Entwicklung, die auf unterschiedliche gesellschaftliche und individuelle Faktoren zurückzuführen ist.

Aktuelle Entwicklungen und Trends im Kinderwunsch

Die Geburtenrate in Deutschland lag 2023 bei nur 1,35 Kindern pro Frau, was einen Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. In Ostdeutschland ist diese Zahl sogar noch niedriger. Eine Studie der Generations and Gender Survey (2022-2023) zeigt, dass rund 70 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen den Wunsch nach Kindern äußern. Frauen nennen oft familiäre Bindung und die Freude an der Erziehung als Hauptgründe, während Männer mehr Wert auf eine stabile Partnerschaft und finanzielle Sicherheit legen.

Warum verzichten manche Menschen auf Kinder?

Nicht jeder teilt den Wunsch nach Kindern. Bei Frauen sind häufig berufliche Unabhängigkeit und der Wunsch nach Selbstverwirklichung genannte Gründe, warum sie auf eine Familie verzichten. Sie sorgen sich um die Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Männer geben oft finanzielle Belastungen und die Verantwortung als Gründe an, warum sie sich gegen Kinder entscheiden.

Die Rolle äußerer Einflüsse

Äußere Umstände wie die wirtschaftliche Lage oder globale Krisen können den Kinderwunsch beeinflussen. In der Generations and Gender Survey gaben rund elf Prozent der Befragten an, ihren Kinderwunsch aufgrund von Unsicherheiten und Krisen überdacht zu haben.

Der Kinderwunsch ist nicht der einzige Faktor, der das persönliche Glück bestimmt. Viele Menschen finden auch ohne Kinder Erfüllung in anderen Lebensbereichen. Die Entscheidung, Kinder zu bekommen, ist immer individuell und von zahlreichen äußeren und persönlichen Faktoren geprägt.