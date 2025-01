Gorillababy sucht neues Zuhause

Von: red

Im Dezember wurde ein junger Gorilla im Frachtraum eines Flugzeugs entdeckt. Kriminelle hatten mutmaßlich versucht, das Jungtier illegal nach Thailand zu bringen.

Wie die zuständigen Behörden meldeten, befand sich der fünf Monate alte Menschenaffe in einer Kiste im Frachtraum eines Turkish Airline Fluges von Nigeria nach Thailand. Dort wurde er glücklicherweise gefunden und anschließend in den Polonezkoy Zoo in Istanbul gebracht. Der Zoo gibt dem Kleinen nicht nur Zeit und Pflege, um sich von der abenteuerlichen Reise zu erholen. Sie gaben ihm auch den Namen Zeytin, was übersetzt Olive bedeutet. Zur Namensfindung hatte es öffentlichen Wettbewerb mit reger Beteiligung gegeben.

Trotz der großen Liebe für Zeytin soll dieser nicht lange in Istanbul bleiben. „Natürlich wünschen wir uns, dass das Gorillababy sein Leben in seiner Heimat fortsetzt“, sagte Fahrettin Ulu, Regionaldirektor der Istanbuler Naturschutzbehörde und der Nationalparks. Den Tierschützern ist es ein besonderes Anliegen, das Jungtier wieder in seinen natürlichen Lebensraum zu bringen. „Wichtig ist, dass an dem Ort, an den es kommt, eine absolut sichere Umgebung geschaffen wird“, so Ulu. Seit seinem Ankommen hat Zeytin bereits Gewicht zugelegt und zeigt Verhaltensänderungen, die Grund zur Hoffnung geben. „Als er zu uns kam, war er sehr scheu und blieb dort, wo wir ihn absetzten. Jetzt hat er diese Scheu nicht mehr. Er kümmert sich nicht einmal besonders um uns. Er spielt mit sich selbst“, sagt Tierärztin Gulfem Esmen. Dennoch wird es wohl noch eine Weile dauern, bis er seine traumatischen Erlebnisse soweit überwunden hat, dass er in die Freiheit entlassen werden kann.

Leider ist Zeytin kein Einzelfall. Und nicht nur die stark bedrohten Menschenaffen stehen bei Schmugglern hoch im Kurs. Istanbul entwickelt sich immer mehr zu einem der wichtigsten Luftdrehkreuze zwischen den Kontinenten Europa, Afrika und Asien. Immer öfter fangen Zollbeamte illegal gehandelze Tiere ab. Erst im Oktober fanden Beamte 17 junge Nilkrokodile und zehn Warane im Gepäck eines Passagieres aus Ägypten.