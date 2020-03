Bozen – Während die Südtirolerinnen und Südtiroler seit nunmehr bald drei Wochen nur mehr für dringende Angelegenheiten das Haus verlassen dürfen, zeigt sich im Zentrum von Bozen, wie schnell sich die Natur zurückmelden kann.

Menschenleer präsentieren sich derzeit die Straßen von Bozen. Unter den Lauben, wo sonst zu fast jeder Tageszeit reges Treiben herrscht, konnte man am Montagnachmittag die Menschen an einer Hand abzählen.

So soll es derzeit auch sein. Denn je disziplinierter wir nun sind, desto schneller können wir wieder unser normales Leben aufnehmen.

Doch wer genau hinblickt, bemerkt, dass sich doch etwas regt: Zwischen den Pflastersteinen im Zentrum von Bozen sprießt nämlich Gras, das niemand mehr abläuft. So ist etwa der Kornplatz in einen ungewohnten Grünton gehüllt und auch am Waltherplatz tut sich in dieser Hinsicht etwas.

Außerdem kann man im Bozner Zentrum nun Street-Art erblicken, die sich ebenfalls mit Corona beschäftigt. Die Motive sind vielsagend und passen wie die Faust aufs Auge. Der Hauseigentümer wird jedoch weniger Freude damit haben.