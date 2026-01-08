Große Resonanz bei Feier im Blindenzentrum St. Raphael

Von: Ivd

Bozen – Der Blinden- und Sehbehindertenverband Südtirol hat auch in diesem Jahr den Tag des Blinden sowie die vorweihnachtliche Feier im Blindenzentrum St. Raphael gefeiert. Die Veranstaltung erfreute sich großer Resonanz: 138 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zusammen, um gemeinsam einen festlichen Tag zu erleben.

Die Vorsitzende des Verbandes, Ines Mair, begrüßte die Gäste herzlich und freute sich über die zahlreiche Teilnahme. Den feierlichen Auftakt bildete eine Eucharistiefeier unter der Leitung von Dekan Vitus Dejaco, der die Anwesenden an die Werte von Weihnachten wie Freundschaft und Brüderlichkeit erinnerte. Musikalisch wurde die Messe von einer Gruppe der Grieser Musikkapelle begleitet.

Zu den Ehrengästen zählte Christoph Buratti, Präsident des Gemeinderates von Bozen, der einige Worte an die Festgemeinschaft richtete. Ebenfalls zugeschaltet war Mario Barbuto, Nationalpräsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, der seine Grüße via Zoom übermittelte.

Ein besonderer Programmpunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder: Zwei Personen für ihre 50-jährige Mitgliedschaft, die nicht persönlich anwesend sein konnten, werden ihre Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Anschließend wurden vier Freiwillige geehrt, die im Laufe der Jahre durch ihr kontinuierliches Engagement und ihre große Einsatzbereitschaft den Verband tatkräftig unterstützt haben.

Ein Höhepunkt des Tages war die Verleihung des „Josef-Stockner-Preises“ an Nikolaus Fischnaller, Präsident des Blindenzentrums St. Raphael, der sich in seiner langjährigen Tätigkeit besonders für Menschen mit Sehbehinderung verdient gemacht hat.

Die Veranstaltung fand auch in den Medien Beachtung: Zahlreiche Journalistinnen und Journalisten berichteten über den Ablauf des Tages. Ein wiederkehrendes Thema war die fehlende Barrierefreiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln, das in den Medien verstärkt diskutiert wurde. Der Verband legt ein besonderes Augenmerk auf dieses Thema, da Barrierefreiheit und die damit verbundene Autonomie für seine Mitglieder von großer Bedeutung ist.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen für alle Teilnehmer. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Südtirol wünscht allen ein ruhiges und erfolgreiches Jahr 2026, im Zeichen der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Engagements.