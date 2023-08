Harter Job mit Happy End

Jenesien – Die Freiwillige Feuerwehr von Jenesien wurde am Sonntagvormittag zu einem besonderen Einsatz gerufen.

Ein Kalb war auf einem Bauernhof in eine Güllegrube gestürzt und befand sich in einer Notlage. Es steckte bis zum Hals in der Gülle fest.

Unter vollem Körpereinsatz und mit Schutzausrüstung kletterten die Wehrmänner durch den Schacht zu dem Tier und befreiten es unverletzt aus seiner misslichen Lage.

Anschließend gab es eine reinigende Dusche mit dem Löschschlauch.