Heiratsantrag mitten im Krieg

Es macht den Anschein einer Kontrolle an einem Checkpoint im Kriegsgebiet der Ukraine, doch dann wendet sich die Szene und wird richtig romantisch.

Bewaffnete Kontrollen durch Soldaten sind in der Ukraine derzeit nichts Außergewöhnliches. Ungewöhnlich ist hingegen, was dann geschieht.

In dem von NEXTA, einem russlandkritischen Medienprojekt mit Sitz in Warschau, veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die vier Insassen eines Autos für die Kontrolle aussteigen müssen. Mit gespreizten Beinen und den Ellbogen auf dem Autodach werden sie von einer Gruppe schwer bewaffneter Soldaten überprüft.

Doch die Kontrolle ist nur ein Vorwand für eine große Überraschung: Plötzlich ertönt ein Liebeslied und dann sieht man, wie einer der Soldaten hinter einer der Frauen in die Knie gegangen ist. Er stupst sie an, und als sie sich umdreht, löst sich die angespannte Stimmung. Sie erkennt ihren Freund und versteht sofort, dass er nun um ihre Hand anhalten wird.

Die Frau bricht völlig überwältigt in Tränen aus. Sie hat wohl am wenigsten damit gerechnet, mitten im Krieg einen Heiratsantrag zu bekommen. Und sie sagt Ja.

Die Umstehenden applaudieren dem Paar und filmen ihrerseits mit den Handys die Verlobung.

Es ist ein Antrag mit einer ganz besonderen Botschaft in dieser schweren Zeit: Liebe ist und bleibt stärker als Krieg.

To understand this video, you have to watch until the end. pic.twitter.com/SWTNfywcZD

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022