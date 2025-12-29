Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Heu ist im Tiergarten Schönbrunn am beliebtesten
Elefanten brauchen viel Energie - und Heu!

Heu ist im Tiergarten Schönbrunn am beliebtesten

Montag, 29. Dezember 2025 | 10:52 Uhr
++ HANDOUT ++ Elefanten brauchen viel Energie - und Heu!
APA/APA/Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc/DANIEL ZUPANC
Schriftgröße

Von: apa

Heu ist das liebste Futter im Tiergarten Schönbrunn, bilanzierte der Zoo kurz vor dem Jahreswechsel. Heuer waren es 300 Tonnen, etwas mehr als sonst. “Grund dafür sind neu eingezogene Tierarten wie Wildesel und Goldtakine sowie der Appetit des viereinhalb Tonnen schweren Elefantenbullen”, erklärte Futtermeister Michael Kober am Montag. Der Tiergarten setzt auf regionale Futtermittel. Etwa ein Drittel des Heus stammt aus dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.

Die rund 160 Tonnen Grünfutter kommen von den selbst bewirtschafteten Wiesen im Gütenbachtal. Die 1.500 Schüttraummeter Futteräste stammen aus dem Wienerwald.

Zooeigene Bambusplantage im Burgenland

Da seit dem Frühjahr wieder ein Panda-Paar im Tiergarten lebt, wurde 2025 eine große Menge an Bambus verschiedenster Arten benötigt. Fast 30 Kilogramm Bambus frisst ein erwachsener Panda pro Tag. Die zooeigene Bambusplantage im Burgenland deckt mittlerweile 60 Prozent des Bedarfs ab – sogar Bambussprossen können dort geerntet werden.

Der Bedarf an Salzwasserfischen ist heuer laut Tiergarten unter anderem aufgrund des Zuchterfolgs bei allen drei Pinguinarten gestiegen. Von den insgesamt knapp zehn Tonnen Süßwasserfischen stammen zwei Tonnen aus dem Teich im Schlosspark von Laxenburg, der seit über 60 Jahren vom Tiergarten gepachtet wird. Die besonders großen und fettreichen Karpfen dienen vor allem dem Eisbären nicht nur als Futter, sondern auch als Beschäftigung.

27 Tonnen Fleisch

An Leoparden, Löwen & Co. wurden rund 27 Tonnen Fleisch – von Rind über Huhn bis Maus – verfüttert. Auch der Bedarf an Obst und Gemüse ist mit 170 Tonnen enorm. Die Liste der Futtermittel ist so vielfältig wie die Schönbrunner Tierwelt: Sämereien, Milchprodukte, Eukalyptus, Eier, Insekten und vieles mehr wird benötigt. Die monatlichen Futterkosten belaufen sich auf rund 85.000 Euro. Viele der Futtermittel stammen aus regionaler und nachhaltiger Erzeugung. “Das Beschaffen, Lagern und Verteilen von Futter in bester Qualität ist die Hauptaufgabe unserer Futtermeisterei. Hochwertiges Futter ist die Grundlage für gesunde Tiere und war deshalb auch ein zentraler Punkt bei der Zertifizierung durch die Tierschutzorganisation Global Humane”, so Folko Balfanz, Betriebsleiter und stellvertretender Tiergartendirektor.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
40
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
23
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Kommentare
21
Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Die stressigsten Städte der Welt: 2 italienische Städte in Top-10 – VIDEO
Kommentare
21
Die stressigsten Städte der Welt: 2 italienische Städte in Top-10 – VIDEO
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
18
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 