Holler die Waldfee

Von: red

Holunderbeeren sind gesund, sie strotzen nur so vor Vitamin C, stärken das Immunsystem und verbessern eure Abwehrkräfte. Gerade jetzt im Winter einfach perfekt. Eine neue Studie der Washington State University offenbart aber noch viel mehr. Der Saft der kleinen Vitaminbomben kurbelt euren Stoffwechsel an, senkt den Blutzuckerspiegel und hilft euch ganz nebenbei, euer Gewicht unter Kontrolle zu halten.

Die Studie mit übergewichtigen Erwachsenen zeigt, dass schon 0,3 Liter – das entspricht einem großen Glas – pro Tag zu verblüffenden Ergebnissen führt. Und das nach bereits einer Woche. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe hatten die Probanden, die Holundersaft getrunken hatten, nach nur sieben Tagen deutlich mehr nützliche und ebenso deutlich weniger schädliche Darmbakterien. Neben dem Darmmikrobiom verbesserte sich auch die Glukosetoleranz. Der Holundersaft senkte den Blutzuckerspiegel um durchschnittlich 24 Prozent und den Insulinspiegel um neun Prozent. Zu dem verbesserten Stoffwechsel gesellte sich auch noch eine gesteigerte Fettverbrennung. Diese machte sich vor allem während des Sports und nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten bemerkbar. Vielleicht zeigt sie sich ja auch nach übertriebener Feiertagsschlemmerei?

Alles eine Frage der Farbe

„Nahrung ist Medizin, und die Wissenschaft holt diese allgemeine Weisheit ein. Unsere Studie trägt zu der wachsenden Zahl von Nachweisen bei, dass Holunder, der seit Jahrhunderten als Volksheilmittel verwendet wird, zahlreiche Vorteile für die Stoffwechselgesundheit und das Darmmikrobiom hat“, sagte Assistenzprofessor Patrick Solverson.

Zurückzuführen sei dieser Effekt laut den forschenden in erster Linie auf die hohe Konzentration von Pflanzenfarbstoffen. Genauer von Anthocyanen. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind bioaktive Substanzen, die antiseptisch – also entzündungshemmend – antidiabetische und antimikrobielle wirken.