Im Winter kaum Sport gemacht: “Ist auch egal”

Bozen – Die Badesaison ist da. Am Strand oder auf der Liegewiese zeigt sich nun, wer im Winter in der Kraftkammer geschwitzt hat, um seinen Körper in Form zu halten, oder wer mehr Zeit auf der Couch verbracht hat.

Den Südtirolern ist das aber gar nicht so wichtig. Bei einer Spontanbefragung auf Südtirol News meinten 49 Prozent der Teilnehmer auf die Frage, wie hart im Winter trainiert wurde, dass sie kaum Sport gemacht haben.

37 Prozent gaben an, normal trainiert zu haben und ganz zufrieden zu sein. 14 Prozent haben hingegen richtig hart trainiert und ihren Körper regelrecht gestählt.

Im Kommentarbereich meinte dann @oli.: “Mein Sixpack ist gut getarnt 🫃 braucht nicht jeder sehen. Was soll ich mit 52ig noch trainieren? Da geht es langsam zu Ende. Lieber jeden Tag genießen 🍾 🍽, das Leben ist kurz genug.

Auch @krokodilstraene schreibt mit einem Augenzwinkern: “Natürlich habe ich ein Six-pack – sehr gut von einer schönen Deckschicht geschützt.”

Und scheinbar ist das auch in der Frauenwelt beliebt: “Nichts ist grausiger als ein eingeschmiertes Muskelpaket im Tanga.

Ein Mann ohne Bäuchlein ist wie ein Himmel ohne Sterne”, so @Krissy.

Und @Bissgure: “Mein Orbat isch mein Fitnessstudio.”