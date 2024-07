Immer mehr Feuerwehrfrauen in Südtirol

Von: Ivd

Vilpian – Der Anteil der Frauen bei den Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol wächst – wenn auch langsam, wie der ORF Südtirol Heute berichtet. Aktuell gibt es unter den 13.400 aktiven Mitgliedern 364 Frauen, was knapp drei Prozent entspricht. In den letzten zehn Jahren hat sich der Anteil an weiblichen Feuerwehrkräften verdoppelt – ein leichter, aber dennoch positiver Trend.

1995 betraten die ersten Frauen in Südtirol das Neuland bei der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenburg. Für viele Frauen ist es anfangs nach wie vor ungewohnt, sich in der männerdominierten Umgebung zu behaupten. Doch die Befragten sind sich einig: Jede, die es wirklich will, kann es schaffen. Eine junge Feuerwehrfrau aus Graun im Vinschgau war bereits mehrfach im Einsatz und berichtet: „Ich finde schon, dass die Gleichberechtigung da ist. Wenn ich gefragt habe, ob ich beim Einsatz dabei sein kann, kam sofort ein ‚Ja‘. Das ist für mich ein Zeichen, dass Frauen dazugehören, sie müssen sich nur trauen.“

Die Freiwilligen Feuerwehren sind ständig auf der Suche nach neuen Anwerberinnen und Anwerbern. Eigenschaften wie Mut, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit sind entscheidend für den Erfolg in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit und lassen sich nicht anhand des Geschlechts bestimmen. Ein Mitglied sieht sogar Vorteile, die Feuerwehrfrauen mit sich bringen: Während Männer häufig mehr Kraft haben, neigen Frauen zu besserem Fingerspitzengefühl.

Nicht nur Katzenrettungen

Die Schutzausrüstung wiegt zwischen 25 und 30 Kilogramm und stellt für alle Mitglieder eine große körperliche Belastung dar. Doch dank der Vielzahl an verschiedenen Einsatzgebieten wie Bränden, Unfällen oder Umwelteinsätzen findet sich für jedes Skillset eine passende Aufgabe. Dazu gehören auch die Betreuung von Verletzten oder die seelische Unterstützung.

Der Weg ist klar: Frauen sind bei der Freiwilligen Feuerwehr willkommen und können einen wichtigen Beitrag leisten. Für Sexismus ist hier kein Platz. Mit ihrem Engagement und ihrer Entschlossenheit tragen sie genau wie ihre männlichen Kollegen dazu bei, die Gemeinschaft zu schützen und zu unterstützen.