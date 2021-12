Impfpflicht heiß diskutiert

Bozen – Das Thema Impfpflicht ist ein heikles Eisen. Laut einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News spricht sich die Mehrheit der rund 20.000 Teilnehmer dagegen aus. 40 Prozent sehen eine Impfpflicht hingegen für notwendig an.

@Anja gehört etwa zu den Befürwortern: “Die Wissenschaft sagt eindeutig JA! Diese Impfung ist sicher und schützt, worauf will man warten? Auf Lockdowns 10-15? Diese Pandemie wird unnötig in die Länge gezogen, von der Minderheit der Bevölkerung, von Personen, die keine Ausbildung in diesem Bereich haben und ‘glauben’, sie wüssten alles immer besser! Wenn Virologen und Mediziner sagen, die Impfung wirkt, dann wirkt sie auch und das ist alles, was zählt! Hier ist Meinungsfreiheit nicht angemessen, denn um sich zu diesem Thema eine Meinung zu erlauben, braucht man eine entsprechende Ausbildung mit entsprechenden Kentnissen! Punkt.”

@wellen merkt an: “Die Wissenschaft sagt ja, die Ethik, Psychiatrie, Sozialwissenschaft sagt nein. Debatte: soll man den 20 Prozent der Bürger die Entdcheidung aus der Hand nehmen zugunsten der 80 Prozent, die sowieso freiwillig impfen?”

Völlig dagegen ist @forzafcs: “Niemand hat das Recht jemand eine medizinische Behandlung aufzuzwingen, Impfpflicht ist ein No-Go.”