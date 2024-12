In fünf Stunden zur Sonne: Reiseideen für ein sonniges Weihnachten

Von: red

Für alle, die an Weihnachten dem kalten Wetter entkommen möchten, gibt es in Europa zahlreiche Reiseziele, die nicht nur milde Temperaturen, sondern auch eine lebendige und festliche Atmosphäre bieten. Diese Orte punkten durch ihre einzigartigen Märkte, lokale Traditionen und eine entspannte Stimmung – perfekt für alle, die an Weihnachten einen Hauch von mediterranem Flair erleben möchten.

Malta

Mit Temperaturen von 18 bis 20 Grad und nur zwei Stunden Flugzeit von Bozen entfernt, ist Malta eine ideale Wahl für eine warme Auszeit. Die Insel bietet in dieser Zeit zahlreiche Krippenschauen und Weihnachtsmärkte, auf denen handgemachte Geschenke und lokale Leckereien wie imqaret und Figolli (süßes Mandelgebäck) gekauft werden können.

Lanzarote

Im Vergleich zu Malta, wo historische Kirchen und religiöse Traditionen im Mittelpunkt stehen, bietet Lanzarote eine natürliche Schönheit und angenehme Temperaturen von etwa 20 Grad Celsius im Dezember. Die Insel ist bekannt für ihre beeindruckenden vulkanischen Landschaften, die sich ideal für Wanderungen eignen. Besonders der Timanfaya-Nationalpark, mit seinen surrealen Lavafeldern und geothermischen Aktivitäten, ist ein unvergessliches Erlebnis und ist auch während der Weihnachtszeit erlebbar.

Zypern

Zypern lockt im Dezember mit einer einzigartigen Mischung aus festlicher Stimmung und milder Wintersonne. Vom 23. November bis zum 6. Januar sind die Weihnachtsmärkte in Larnaka, Limassol und Nicosia geöffnet, die mit Handwerkskunst, kulturellen Darbietungen und gastronomischen Spezialitäten wie Koupepia und Christopsomo begeistern. Zusätzlich können geführte Touren und Outdoor-Aktivitäten das Weihnachtsfest auf Zypern zu einem besonderen Erlebnis machen.

Egal, ob ihr durch die festlich erleuchteten Straßen von Malta schlendert, die atemberaubenden Vulkanlandschaften Lanzarotes erkundet oder die charmanten Dörfer Zyperns besucht, überall erwartet euch eine einmalige Weihnachtsatmosphäre. Gemeinsam mit euren Liebsten könnt ihr hier neue Traditionen entdecken und Erinnerungen kreieren, die weit über die Feiertage hinaus in eurem Herzen bleiben.