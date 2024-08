Jetzt also doch: Südtiroler Entenrennen am 7. September in Meran

Von: luk

Meran – Nachdem das Südtiroler Entenrennen im Frühjahr wegen zu hohem Wasserstand der Passer verschoben werden musste, haben die veranstaltenden Service Clubs für den neuen Termin am 7. September eine Lösung gefunden, die die Austragung des Rennens garantieren soll. Dank spezieller Schwimmpontons, die in diesen Tagen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Meran getestet wurden, kann das beliebte Rennen auch bei hohem Wasserstand durchgeführt werden und die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten.

Die Pontons, die normalerweise als mobile Anlegestellen in Yachthäfen oder als Stege auf dem Wasser eingesetzt werden, werden am 7. September eine besondere Aufgabe erfüllen: Sie sollen die tausenden Gummienten des Südtiroler Entenrennens sicher ins Ziel begleiten.

Die Pontons aus hochdichtem Polyethylen bestehen aus modularen Schwimmelementen, die je nach Bedarf miteinander verankert und fixiert werden können, leicht auf- und abzubauen sind und eine hohe Stabilität aufweisen. Für das Entenrennen sind diese speziellen Plattformen in mehrfacher Hinsicht eine Errungenschaft:

– sie dienen als stabiler und sicherer Steg für die Helferinnen und Helfer im Flussbett,

– sie ermöglichen eine bessere Kontrolle der Strecke, indem sie das Stranden der Enten begrenzen und sie besser ins Ziel führen,

– sie minimieren das Risiko, das Rennen absagen zu müssen, da sie auch bei hohem Wasserstand funktionieren.

Der plötzliche Anstieg des Passerpegels durch das Tauwetter hatte die Südtiroler Service Clubs, die Organisatoren der beliebten Benefizveranstaltung, im Frühjahr gezwungen, das Rennen auf September zu verschieben. In den vergangenen Tagen hat die Bootsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Meran die Schwimmpontons direkt an der Rennstrecke in der Passer getestet – mit überaus zufriedenstellenden Ergebnissen. In den kommenden Wochen sind weitere Tests geplant, um das neue System bis zum Renntag, am 7. September, zu perfektionieren.

Die Südtiroler Service Clubs bedanken sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Meran für die große Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig weisen sie die Unternehmen der Region darauf hin, dass es noch möglich ist, sich für das Sponsoren-Entenrennen anzumelden. Auf www.entenrennen.it finden sich alle Details zur Teilnahme mit der eigenen Ente, die bis zum 30. August dekoriert im Gartenmarkt Meran abgegeben werden muss.

Das sechste Südtiroler Entenrennen findet am Samstagnachmittag, 7. September statt. Um 14.30 fällt der Startschuss für das erste der drei Entenrennen. Startpunkt ist die Postbrücke, der Zieleinlauf ist in Höhe der Theaterbrücke.