Junger Gadertaler Priester geht als Missionar in den Südsudan

Milland – Der Gadertaler Stefano Trevisan, am 28. Juni 2020 im Brixner Dom zum Priester geweiht, wird nun in die Mission in den Südsudan entsandt. Bei der Aussendungsfeier mit Bischof Ivo Muser am kommenden Samstag, 10. April 2021, um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche von Milland, wird dem jungen Comboni-Missionar das Missionskreuz übergeben.

Die Aussendungsfeier findet im Rahmen der Vorabendmesse in der Josef-Freinademetz-Kirche in Milland statt. Eine kleine Sängergruppe unter der Leitung von Clara Sattler wird die zweisprachige Feier mitgestalten. Die Gläubigen sind dazu herzlich eingeladen; die Feier wird auch auf dem YouTube-Kanal von RGW TV im Livestream übertragen.