Kaffee aus Elefantenkot: Luxus, der durch den Magen geht

Von: red

Black Ivory Coffee ist einer der exklusivsten und teuersten Kaffees der Welt. Er wird im Goldenen Dreieck Thailands produziert und hat sich durch seinen einzigartigen Herstellungsprozess und seinen außergewöhnlichen Geschmack einen Namen gemacht.

Der Herstellungsprozess und das Wohl der Elefanten

Die Herstellung von Black Ivory Coffee beginnt, indem Elefanten eine spezielle Mischung aus Thai Arabica Bohnen, Obst und Reis erhalten. Diese Fütterung sorgt dafür, dass die Bohnen durch den Verdauungstrakt der Tiere gehen, wodurch die bitteren Aromen abgebaut und die Bohnen milder werden. Nach der Ausscheidung werden die unverdauten Bohnen aus dem Kot der Elefanten gesammelt, gründlich gewaschen und geröstet.

Das Projekt ist Teil der Golden Triangle Asian Elephant Foundation, die sich um das Wohl der Tiere kümmert. Die Elefanten leben in einer artgerechten Umgebung und sind in den gesamten Prozess integriert, ohne dass sie gezwungen werden, Bohnen zu fressen. Die Einnahmen aus dem Kaffeeverkauf fließen in die Pflege der Tiere und unterstützen den Tierschutz.

Geschmack, Besonderheiten und Exklusivität

Black Ivory Coffee ist bekannt für seinen milden, fruchtigen Geschmack, der Noten von Schokolade, Karamell und tropischen Früchten vereint. Der Herstellungsprozess sorgt für eine weiche Textur und ein komplexes Geschmacksprofil mit sehr wenig Säure, was ihn besonders angenehm für empfindliche Mägen macht.

Mit nur etwa 70 Kilogramm pro Jahr ist dieser Kaffee extrem selten und gehört zu den teuersten der Welt. Eine Tasse kostet zwischen 38 und 48 Euro, und der Preis für ein Kilogramm liegt bei etwa 850 Euro. Aufgrund seiner Exklusivität ist Black Ivory ein wahres Luxusprodukt, das nur von den wenigen echten Kaffeeliebhabern genossen wird.