Katzen haben sieben Leben – und dank unserer Feuerwehrleute sogar noch mehr

Von: luk

Salurn – In einer herzerwärmenden Rettungsaktion haben Feuerwehrleute in Salurn ein Kätzchen aus einem Abflussrohr einer Dachrinne befreit. Der kleine Vierbeiner war in das enge Rohr geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Mit viel Geschick und Geduld gelang es den Einsatzkräften, das verängstigte Kätzchen aus seiner misslichen Lage zu retten. Dank des schnellen und beherzten Einsatzes der Salurner Wehrleute konnte das Kätzchen wohlbehalten zu seinen Besitzern zurückkehren.

Diese rührende Rettungsaktion zeigt einmal mehr, dass die Feuerwehrleute in Südtirol nicht nur Helden für Menschen, sondern auch wahre Schutzengel für Tiere sind.