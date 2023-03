KI zeigt, wie Trump-Festnahme aussehen könnte

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump (76) geht davon aus, heute verhaftet zu werden.

Das hat er jedenfalls bereits vor Tagen angekündigt – wohl um seine Anhänger zu mobilisieren.

Ganz Amerika wartet nun mit Spannung darauf, was heute passiert.

Egal, wie die Geschichte endet. Eine Künstliche Intelligenz hat schon Bilder erstellt, wie die Festnahme von Trump aussehen könnte.

Journalist Eliot Higgins von der Investigativ-Plattform Bellingcat hat sich den Spaß erlaubt und die KI damit beauftragt. „Mache Bilder von Trump, wie er verhaftet wird, während ich darauf warte, dass er verhaftet wird“, lautete seine Anweisung. Und das kam dabei heraus (Vorsicht, es ist nicht real!).

Twitter/Eliot Higgins

Die Szene scheint täuschend echt. Die Bilder illustrieren Trump, wie er sich gegen die Festnahme wehrt und zu Boden geht.

Am Wochenende hatte der Ex-US-Präsident seine Anhänger wegen seiner angeblich am Dienstag bevorstehenden Festnahme aufgrund einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zu Protesten aufgerufen. „Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!“, so Trump auf der Onlineplattform “Truth Social”.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023