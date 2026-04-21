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Fund im Überetsch

Kleine Schlange löst Freude bei Experten aus

Dienstag, 21. April 2026 | 07:01 Uhr
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Facebook/Herpeton
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Von: mk

Eppan – Der Südtiroler Herpetologen-Verein hat erst kürzlich mit Vertretern vom Katholischen Familienverband St. Pauls/Missian die Amphibienschutzzäune abgebaut. Eine kleine Schlange, die dabei entdeckt wurde, sorgte bei den Kriechtier-Experten für Überraschung.

„Nach über zwei Monaten kann die Frühjahrswanderung als abgeschlossen betrachtet werden“, teilte der Verein auf Facebook mit. Während der Abbauarbeiten stießen die Teilnehmer auf ein sehr junges Exemplar von Natrix helvetica. Dazu wurden Bilder gepostet.

Facebook/Herpeton

Die Ringelnatter, wie sie auf Deutsch genannt wird, ist in großen Teilen Europas und Asiens verbreitet. Es handelt sich um eine nicht giftige, semi-aquatische Art, die in weiten Teilen Europas verbreitet ist und eng an feuchte Lebensräume gebunden ist, die auch von Amphibien genutzt werden.

In den frühen Lebensphasen ernährt sie sich hauptsächlich von Kaulquappen und kleinen Amphibien, während adulte Tiere auch größere Frösche und Kröten erbeuten können.

„Das Vorkommen eines so jungen Individuums deutet auf günstige Umweltbedingungen hin und weist auf einen guten lokalen Fortpflanzungserfolg der Art hin“, freuen sich die Herpetologen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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