Kartoffeln, Mehl, Reis und Nudeln gehören für viele zum täglichen Speiseplan, denn sie machen durch die enthaltenen Kohlenhydrate besonders satt. Doch wie gesund oder ungesund sind sie wirklich?

Ernährungsmediziner Prof. Stephan Bischoff von der Universität Hohenheim erklärt: “Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat. Wir haben Kohlenhydrate, die die Gesundheit eher befördern und andere, die problematisch sind, vor allem bei Genuss in höheren Mengen.” Den Unterschied macht dabei der glykämische Index der Nahrungsmittel. Er gibt an, um wie viel 50 Gramm Kohlenhydrate aus einem Nahrungsmittel den Blutzucker innerhalb von zwei Stunden steigen lassen. Als Referenzwert mit 100 gilt meist Traubenzucker, weil er den Blutzucker am schnellsten und stärksten in die Höhe treibt. Alle anderen Kohlenhydrate werden in Relation dazu bewertet.

