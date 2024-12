Kollagen – Abzocke oder Wundermittel?

Von: red

Kollagen ist wichtig für eine straffe Haut und kräftige Knochen. Unser Körper bildet es zwar selbst, allerdings lässt die Produktion kontinuierlich nach. Doch wie sinnvoll ist eine Kollagenzufuhr von außen?

Was genau ist Kollagen?

Es handelt sich um ein sogenanntes Strukturprotein, das mit seiner faserigen Beschaffenheit unser Gewebe stützt. Es ist der Hauptbestandteil unseres Bindegewebes, kommt somit in allen Bereichen unseres Körpers vor und übernimmt zahlreiche Aufgaben. Kollagenfasern sorgen für Elastizität und Widerstandsfähigkeit des Bindegewebes. Außerdem festigt Kollagen Knochen, Knorpel, Gelenke, Muskeln, Faszien, Sehnen, Bänder, das Zahnbein und natürlich die Haut.

Leider nimmt die körpereigene Kollagenproduktion ab dem 25 Lebensjahr jährlich um ein bis zwei Prozent ab. Das bedeutet ihr habt mit 40 bereits zehn bis 20 Prozent Kollagen verloren. Die Folge davon können Probleme mit den Gelenken sein. Die Knochen können spröder, Muskeln und Sehnen steifer werden. Und es bilden sich mal mehr, mal weniger tiefe Falten in der Haut. Neben dem unvermeidlichen Älterwerden gibt es noch andere Faktoren, die sich ungünstig auf die Kollagenproduktion auswirken: Sonnenbaden, Alkoholkonsum, Rauchen, Schlaf- und Bewegungsmangel.

Kollagen in Cremes

Die Wirkung hier ist ziemlich zweifelhaft. Kollagen sitzt nämlich in den tieferen Hautschichten und kommt auf der Hautoberfläche natürlicherweise gar nicht vor. Kollagenfasern sind jedoch zu groß, um diese oberen Schichten zu durchdringen. Sie können somit gar keine Wirkung in den unteren Schichten entfalten und dort Fältchen aufpolstern. Mittlerweile gibt es auch Pflegemittel mit kürzeren Kollagenfasern. Allerdings hat die Forschung bislang auch die Wirksamkeit dieser Mittel nicht bestätigt.

Pillen und Pulver

In letzter Zeit kommen vermehrt Kollagen-Präparate zum Einnehmen auf den Markt. Auch der ein oder andere Influencer gibt sich überzeugt. Allerdings ist auch hier die Wirksamkeit alles andere als erwiesen. Ihr müsst immer bedenken, dass alle Kollagen-Präparate nicht unter Medikamente, sondern Nahrungsergänzungsmittel fallen. Somit müssen die Hersteller keine Wirkung nachweisen. Die gute Nachricht, wenn man so will, ist: Es scheint so gut wie keine Nebenwirkungen zu geben.

Es gibt zwar Studien, die durch die Einnahme dieser Präparate einen positiven Effekt auf Haut, Gelenke und Muskeln erkennen lassen. Allerdings sind die meisten dieser Studien von den Herstellern selbst beauftragt. Eine unabhängige Überprüfung dieser Ergebnisse gibt es bisher nicht. Es ist also noch gar nicht nachgewiesen, ob und wie die unterschiedlichen Kollagen-Präparate wirken.