Kriegsangst: Wie damit umgehen?

Die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine belasten uns und setzen unserer Psyche zu. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie (die noch nicht vorbei ist) ist das für einige Menschen zu viel an Belastung und sie kommen an ihre persönlichen Grenzen.

Die Angst und Sorge vor einem Krieg in Italien kann zu Schlafstörungen und Panikattacken führen. Dabei gibt es Strategien zur Bewältigung der Kriegsangst, die helfen können.

Heute gibt euch Dr. Wimmer Tipps, wie ihr mit Nachrichten über Krieg, Tod und Flucht am besten umgeht: